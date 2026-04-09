Mainz 05 vs Racing de Estrasburgo en vivo Conference League 2026: quién gana en la ida de cuartos de final hoy 9 de abril
En Claro Sports encuentra todas las emociones de este duelo por el certamen continental.
Crecen las emociones en los cuartos de final de la UEFA Conference League 2025/26. En esta oportunidad Mainz 05 recibe al Racing de Estrasburgo en Alemania. Todos los detalles de este gran compromiso los puede seguir en Claro Sports.
Horario y dónde ver Mainz 05 vs Racing de Estrasburgo en los cuartos de final de la UEFA Conference League
- Colombia: 14:00 hs.
- Centro de México: 13:00 hs.
- Argentina: 16:00 hs.
Para el resto de países de Latinoamérica el horario es similar a los antes estipulados.
Alineaciones del Mainz 05 vs Racing de Estrasburgo para el partido de la UEFA Conference League
Mainz 05: Daniel Batz; Danny da Costa, Stefan Posch, Dominik Kohr; Silvan Widmer, Paul Nebel, Kaishu Sano, Sota Kawasaki, Phillipp Mwene; Nelson Weiper y Phillip Tietz.
Racing de Estrasburgo: Mike Penders; Guéla Doué, Ismaël Doukouré, Andrew Omobamidele, Ben Chilwell; Maxi Oyedele, Samir El Mourabet, Valentín Barco, Gessime Yassine, Martial Godo y Julio Enciso.
Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Mainz 05 vs Racing de Estrasburgo y cuánto paga?
En el territorio colombiano las apuestas están a favor del cuadro local, ya que se está pagando al 2.23 por cada peso apostado. En cuanto al empate se encuentra en 3.35 y el triunfo del cuadro francés se encuentra en 3.20.