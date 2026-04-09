El Barcelona presenta una queja formal a la UEFA por el arbitraje ante el Atlético

El equipo culé pide que se abra una investigación por lo sucedido el miércoles en la ida de los cuartos de final, enfocada en la mano de Pubill

El Barça presenta queja formal a la UEFA | Lluis GENE / AFP

En el Fútbol Club Barcelona están indignados por el arbitraje en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, partido que perdieron 2-0 como locales y complica su panorama en el torneo continental. La molestia es tal que el equipo culé ya mandó a la UEFA una queja formal por lo acontecido.

El Barça emitió un comunicado el jueves 9 de abril, dando a conocer su inconformidad por el penalti no pitado por mano de Pubill en la segunda parte, que tiene ‘incidencia directa en el desarrollo del encuentro’. Piden una investigación y que se tomen las medidas pertinentes.

El equipo culé también menciona que no es la primera vez que esto sucede en su contra en la Champions, generando un ‘agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones’.

El comunicado completo del Barça

El FC Barcelona informa que, en el día de hoy, los servicios jurídicos del Club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid. El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado.

La reclamación se centra en una acción concreta. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti. El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes.

En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes.

Te puede interesar: