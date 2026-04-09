Shakhtar vs AZ Alkmaar, en vivo: transmisión partido de ida cuartos de final de la Conference League 2026

El conjunto del mexicano Mateo Chávez se mete al Estadio Henryk Reyman en Ucrania para buscar dar el primer golpe rumbo a las semifinales

Shakhtar Donetsk y AZ Alkmaar se enfrentan en un duelo clave dentro de la UEFA Conference League 2026, en una serie que comienza a definir a los contendientes al título. El conjunto ucraniano llega con fuerza en casa, mientras que los neerlandeses han destacado por su poder ofensivo en el torneo.

El partido de ida de los cuartos de final representa una oportunidad importante para ambos clubes de tomar ventaja en la eliminatoria. Además, el encuentro tendrá presencia mexicana, ya que Mateo Chávez forma parte del AZ Alkmaar, lo que añade un ingrediente especial para la afición en México.

¿A qué hora inicia la transmisión del Shakhtar vs AZ Alkmaar hoy (9 de abril)?

La transmisión del partido entre Shakhtar Donetsk y AZ Alkmaar comenzará a las 12:30 horas, mientras que el silbatazo inicial será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Este compromiso corresponde al juego de ida de los cuartos de final de la Conference League 2026.

El encuentro podrá seguirse en vivo por Claro Sports para México y Centroamérica, con cobertura completa del desarrollo del partido y los momentos más importantes de esta serie europea.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

En la UEFA Conference League 2026, las eliminatorias directas se juegan a ida y vuelta, y el equipo que tenga mayor número de goles en el marcador global tras ambos partidos será el que avance a la siguiente ronda.

En caso de empate en el global, el reglamento establece que no hay gol de visitante como criterio de desempate, por lo que se disputan tiempos extra y, de persistir la igualdad, la serie se define mediante tanda de penales.

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