Crystal Palace vs Fiorentina, en vivo la Conference League 2026: quién gana la ida de los cuartos de final hoy 9 de abril

Duelo en Inglaterra por el pase a semifinales en la Conference League 2026

Arranca una de las series más llamativas de los cuartos de final de la UEFA Conference League 2026 con el duelo entre Crystal Palace y Fiorentina, un enfrentamiento que podrás seguir completamente en vivo a través de la transmisión y el minuto a minuto de Claro Sports. El conjunto inglés buscará aprovechar su localía para tomar ventaja en la eliminatoria, mientras que el equipo italiano llega con experiencia europea y la intención de sacar un resultado positivo como visitante.

El partido promete intensidad desde el inicio, con dos estilos contrastantes que han sido protagonistas a lo largo del torneo. Crystal Palace ha destacado por su orden defensivo y velocidad al frente, mientras que la Fiorentina ha construido su camino con posesión y control del balón. Sigue todos los detalles, jugadas clave y el resultado en tiempo real mediante la cobertura de Claro Sports.

¿A qué hora inicia la transmisión del Crystal Palace vs Fiorentina hoy 9 de abril?

La transmisión del Crystal Palace vs Fiorentina dará inicio a las 12:30 horas, mientras que el partido está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el marco de la ida de los cuartos de final de la Conference League 2026.

La transmisión estará disponible en vivo por Claro Sports para México y Centroamérica, con cobertura completa del encuentro, análisis previo y seguimiento minuto a minuto de esta serie europea.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

Las eliminatorias de la UEFA Conference League se juegan a partidos de ida y vuelta. El equipo que tenga mayor número de goles en el marcador global avanzará a la siguiente ronda. En caso de empate global, no existe el criterio de gol de visitante, por lo que se disputará tiempo extra y, si es necesario, una tanda de penales para definir al semifinalista.

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