Tres árbitros colombianos estarán en el Mundial 2026

Andrés Rojas, Alexander Guzmán y Nicolás Gallo, son la cuota colombiana dentro del árbitros del Mundial 2026.

Andrés Rojas, árbitro colombiano para el Mundial 2026 | Vizzor

Poco a poco se va acabando la esperar para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ya con todas las selecciones participantes confirmadas, llegó el momento de conocer a los árbitros elegidos para dirigir los juegos del Mundial 2026. Un listado que trae consigo a tres jueces colombianos.

Andrés Rojas, Alexander Guzmán y Nicolás Gallo, fueron los árbitros nacidos en Colombia elegidos para ser parte de la cita orbital. Para nadie es un secreto que el arbitraje tanto en el Fútbol Profesional Colombiano como a nivel mundial no pasa por el mejor momento y no deja de ser llamativo que el nombre de Wilmar Roldán no sea el primero en aparecer por parte del país sudamericano.

De hecho, la Liga BetPlay Dimayor, viene de experimentar uno de los torneo con más expulsiones en toda su historia y con mucha inconformidad arbitral. No en vano, más de tres clubes ha presentado quejas y comunicados oficiales en contra de algunos jueces centrales que han terminado perjudicándolos con sus decisiones.

Los números de los árbitros colombianos en el Mundial 2026

Andrés Rojas fue el único juez central colombiano escogido para dirigir en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con 41 años, el nacido en Bogotá ya acumula esta temporada un total de 14 partidos pitados. 11 en la liga local, dos en Copa Sudamericana y uno por Copa Libertadores de América. Juegos en los que ha mostrado 68 tarjetas amarillas y siete rojas.

Alexander Guzmán, de también 41 años, fue el árbitro asistente colombiano elegido para el Mundial 2026. Junto a él, Nicolás Gallo, de 39 años, será la cuota ‘cafetera’ en el VAR. Un hombre que en algún momento fue apartado por una denuncia por corrupción. Este tridente arbitral cargará con el peso de poner el nombre de Colombia fuera de cualquier polémica arbitral.

Así las cosas, ya todo esta listo para que ruede el balón en la cita orbital. El primer partido será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México con el duelo entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica. Esta será la tercera vez en la historia que este recinto deportivo alberga una inauguración mundialista.

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