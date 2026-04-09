Steven Gerrard extraña a Luis Díaz en el Liverpool

Al no encontrar un acuerdo económico con Liverpool, el colombiano decidió fichar por el Bayern Munich por varias temporadas.

Luis Díaz. – Julio Aguilar, Getty Images North America, vía AFP.

Liverpool cayó este miércoles 2-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del PSG. Tendrá que hacer un compromiso más que inteligente en Inglaterra y ante su gente, si desea avanzar a semifinales, de lo contrario Arne Slot terminará de sentenciar su salida del equipo.

A cerca de lo que sería la planeación para la siguiente temporada, ya se habla que el exjugador Xabi Alonso pica en punta para tomar las riendas del equipo, de la mano con la anticipada salida de Mohamed Salah, el egipcio después e una larga estadía se despedirá del club a final de esta temporada. Pues bien, Steven Gerrard también habló sobre lo que podrían ser un par de incorporaciones.

“¿Michael Olise? El problema es, ¿por qué dejaría el Bayern Múnich? Un club grande, están peleando por los grandes honores, probablemente el equipo del Bayern Múnich más fuerte que hemos visto en un tiempo. Está a punto de arrasar en la Copa del Mundo este verano. Parece un chico realmente feliz, asentado. No creo que vaya a ninguna parte”, inició mencionando la leyenda de Anfield.

Pero sí, me encantaría tenerlo en el Liverpool, ¿y sabes qué? No me importaría que Díaz regresara también. Lo extrañamos”, aseguró Steven Gerrard sin ‘pelos en la lengua’ en dialogo con TNT Sports.

Cabe mencionar que en julio del 2025 se terminó de finiquitar el traspaso de Luis Díaz del Liverpool al Bayern Munich, el cuadro alemán desembolsó 70 millones de euros para quedarse con los regates, asistencias y goles del extremo colombiano. Al día de hoy es uno de los hombres de confianza del técnico Vincent Kompany.

Lejos de cualquier rumor de cara a la próxima temporada, el delantero de la Selección Colombia viene de realizar una gran actuación en el Santiago Bernabéu, al marcarle 1 gol al Real Madrid en la llave de cuartos de final de la Champions League. El guajiro se prepara para lo que será el duelo de vuelta ante los ‘Merengues’ el próximo miércoles.

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