Friburgo vs Celta, en vivo: transmisión partido de ida de los cuartos de final de la Europa League 2026

Los españoles quieren dar una nueva sorpresa en el certamen.

Friburgo y Celta se enfrentan este jueves en el Europa-Park Stadion por el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League 2025-2026, en una serie inédita que promete ser una de las más atractivas de la jornada. Será el primer cruce oficial entre ambos equipos y llega con un condimento especial: los alemanes intentarán hacer valer su fortaleza como locales, mientras que los Celestes buscan dar un golpe en Alemania tras eliminar a un Lyon que llegaba como favorito. El encuentro contará con transmisión en vivo de Claro Sports para México y Centroamérica.

El Celta llega entonado luego de imponerse con autoridad en octavos de final, tras empatar 1-1 en Vigo y ganar 2-0 en Francia, alimentando el sueño de conquistar su segundo título internacional. Enfrente estará un Friburgo que terminó séptimo en la fase inicial con 17 puntos y viene de aplastar 5-1 al Genk en casa para remontar la serie, además de sostener una impresionante racha de nueve victorias consecutivas como local en torneos UEFA. Con dos equipos de gran poder ofensivo y antecedentes recientes cargados de goles, todo apunta a un duelo intenso y abierto desde el primer minuto.

Friburgo vs Celta: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Friburgo vs Celta hoy jueves 9 de abril?

El silbatazo inicial del Friburgo vs Celta está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League y quién clasifica?

En la Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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