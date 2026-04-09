Lesión de Isaac del Toro: ¿Cuánto tiempo estaría fuera el ciclista mexicano?

El bajacaliforniano sufre desgarro en el muslo y estaría fuera al menos seis semanas. Su presencia en el Tour de Francia dependerá de su recuperación

Isaac del Toro pasó en cuestión de horas de ser una de las grandes cartas del UAE Team Emirates-XRG en la Itzulia a encender las alarmas del ciclismo mexicano. El bajacaliforniano llegó a la Vuelta al País Vasco 2026 como líder de su escuadra, respaldado por un arranque de temporada brillante, con títulos en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, dos resultados que confirmaron su crecimiento dentro del pelotón internacional.

La preocupación nació en la tercera etapa, cuando Del Toro sufrió una caída, intentó seguir sobre la bicicleta, pero al final tuvo que abandonar. La propia Itzulia registró el desarrollo de esa jornada y, después, distintos reportes retomaron el parte compartido por el UAE Team Emirates, en el que se informó una rotura en el muslo derecho y varias abrasiones, además de la necesidad de someterlo a más estudios para conocer con precisión el alcance del problema.

El golpe no llega en cualquier momento del calendario. Tras la Itzulia, Isaac tenía programadas tres clásicas de las Ardenas en abril: Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne y Liège-Bastogne-Liège, además del Tour Auvergne-Rhône-Alpes en junio y el Tour de Francia en julio. Por eso, la lesión no solo lo saca de una carrera, también condiciona buena parte de su preparación rumbo al verano europeo.

La parte clave, de momento, es que todavía no existe un plazo oficial de baja. El equipo informó que habrá exámenes complementarios para determinar la gravedad exacta de la lesión, así que cualquier cálculo sobre su regreso sigue siendo una proyección y no un parte médico definitivo. Aun así, el calendario obliga a mirar de inmediato hacia una pregunta mayor: si este freno le alcanzará para comprometer o no su presencia en el Tour de Francia, que arrancará el 4 de julio en Barcelona.

¿Qué lesión sufrió Isaac del Toro?

Lo oficialmente confirmado hasta ahora es una rotura en el músculo del muslo derecho, acompañada de abrasiones derivadas de la caída. Nuestro especialista Ricardo Bravo apuntó en Peloteando que se trata de un desgarro en el vasto externo, una zona fundamental del cuádriceps para la extensión de la rodilla y para sostener el esfuerzo de pedaleo. Sin embargo, falta conocer el grado exacto de la lesión (si es de primer, segundo o tercer nivel), porque eso marcará el tiempo real de recuperación y la carga de trabajo que podrá retomar.

¿Cuánto tiempo estaría sin competir Isaac del Toro?

Con la información disponible al 9 de abril, hablar de una fecha exacta sería adelantarse. La estimación expuesta por el especialista apunta a un mínimo de seis semanas fuera de competencia, entre rehabilitación, recuperación muscular y trabajo progresivo sobre la bicicleta. Esa hipótesis encaja con el parte difundido por el entorno del equipo, que dejó claro que aún faltan pruebas para fijar un pronóstico final. Es decir, hoy existe una ventana tentativa, pero no una fecha oficial de vuelta.

¿Qué carreras se perdería Isaac del Toro?

Si se toma como referencia ese escenario de al menos seis semanas sin competir, las pruebas más comprometidas son las tres clásicas de las Ardenas. La Amstel Gold Race está programada para el 19 de abril, La Flèche Wallonne para el 22 de abril y Liège-Bastogne-Liège para el 26 de abril, fechas demasiado cercanas a la caída como para pensar en un regreso inmediato. El Tour Auvergne-Rhône-Alpes, previsto para el 7 de junio en su calendario, podría depender ya no solo de que sane el músculo, sino de cuánto ritmo logre recuperar en los entrenamientos.

¿Isaac del Toro estará en el Tour de Francia?

Hoy no hay un indicio oficial que lo descarte del Tour de Francia. De hecho, su calendario sigue marcando esa carrera y la Grande Boucle comenzará el 4 de julio en Barcelona, lo que le deja a Del Toro casi tres meses de margen desde la lesión para completar tratamiento, readaptación y puesta a punto. Por tiempos, sí le alcanzaría; por certeza médica, todavía no. La conclusión más prudente es que el Tour sigue siendo posible, pero su presencia dependerá de que los estudios no revelen una rotura mayor y de que el UAE Team Emirates prefiera priorizar una recuperación completa antes que acelerar su regreso.

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