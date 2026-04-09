Shakhtar vs AZ Alkmaar, en vivo la Conference League 2026: quién gana la ida de los cuartos de final hoy 9 de abril

Mateo Chávez y el conjunto neerlandés buscarán sellar su pase a las semifinales en el duelo de ida en el Estadio Henryk Reyman

Arranca una de las series más atractivas de los cuartos de final de la UEFA Conference League 2026 con el duelo entre Shakhtar Donetsk y AZ Alkmaar, un enfrentamiento que podrás seguir completamente en vivo a través de la transmisión y el minuto a minuto de Claro Sports. El conjunto ucraniano intentará hacerse fuerte en casa, mientras que el cuadro neerlandés llega con una propuesta ofensiva que lo ha convertido en uno de los equipos más peligrosos del torneo.

Este partido de ida también contará con presencia mexicana, ya que Mateo Chávez forma parte del AZ Alkmaar, por lo que su participación genera expectativa entre la afición. Sigue todos los detalles, jugadas clave y el resultado en tiempo real mediante la cobertura de Claro Sports para no perderte nada de este compromiso europeo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Shakhtar vs AZ Alkmaar hoy 9 de abril?

La transmisión del Shakhtar Donetsk y AZ Alkmaar dará inicio a las 12:30 horas, mientras que el inicio del partido está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Conference League 2026.

La transmisión estará disponible en vivo por Claro Sports para México y Centroamérica, con todos los detalles del encuentro y seguimiento puntual de la serie.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

Las eliminatorias de la UEFA Conference League se definen en partidos de ida y vuelta. El equipo que acumule más goles en el marcador global será el que avance a la siguiente fase. Si el global termina igualado, no se aplica el criterio de gol de visitante, por lo que se juega tiempo extra. En caso de que la igualdad persista, el pase se decide desde los tiros de penal. El ganador de esta serie avanzará a las semifinales del torneo y se mantendrá en la lucha por el campeonato continental.

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