México vs Chile en vivo: transmisión, análisis y reacciones en Jugando Claro

México cerró su Fecha FIFA ante Chile y el análisis continúa en Jugando Claro. Declaraciones, opiniones y el balance de esta primera ventana de partidos tras el Mundial

La selección mexicana cerró su actividad de la Fecha FIFA de septiembre-octubre con el partido frente a Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum, un encuentro que dejó nuevos elementos para evaluar el inicio del proceso encabezado por Rafael Márquez después del Mundial de 2026.

Tras el silbatazo final, la conversación continúa en Jugando Claro con el análisis del México vs Chile, las reacciones de los protagonistas y el balance del Tricolor después de sus primeros cuatro encuentros de preparación de esta nueva etapa. El equipo nacional comenzará ahora a preparar su siguiente compromiso, que ya tendrá carácter oficial.

¿Cuándo es el próximo partido de México, quién es su rival y dónde ver en vivo?

El siguiente rival de México será Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. La eliminatoria se disputará a ida y vuelta durante la Fecha FIFA comprendida entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026. El primer partido se celebrará en Kingston y, hasta el momento, Concacaf no ha confirmado públicamente el día ni el horario exactos del encuentro.

La revancha está programada para el 17 de noviembre en el Estadio Monterrey, donde se definirá al clasificado al Final Four. Claro Sports cuenta con los derechos para transmitir los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf de la selección mexicana en territorio nacional, por lo que el encuentro podrá seguirse dentro de su oferta de transmisión; los detalles específicos de acceso y horario deberán confirmarse con la programación oficial del partido.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es la membresía del canal de Claro Sports en YouTube, una modalidad que permite acceder a transmisiones y contenidos seleccionados sin anuncios ni interrupciones. Su precio es de 59 pesos mexicanos al mes e incluye partidos de la selección mexicana, competencias internacionales y el canal lineal de Claro Sports. La contratación se recomienda desde un navegador web, ya que las compras realizadas mediante dispositivos Apple pueden incluir un cargo adicional de la plataforma.

Para activarlo, el usuario debe ingresar al canal oficial de Claro Sports en YouTube, seleccionar la opción para unirse a la membresía y completar el proceso de pago. Una vez habilitada, podrá ingresar a las transmisiones Premium disponibles. También existen eventos seleccionados mediante Pay Per View por 14.50 pesos, disponibles en la aplicación de Claro Sports para Smart TV y Claro Video, sin necesidad de contratar la membresía mensual.