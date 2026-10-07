Nicolás Córdova explica la clave para vencer a México: “Generar transiciones muy rápidas”

Chile venció 2-0 a México con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro; el técnico destacó el planteamiento y la respuesta de sus jóvenes

El DT de Chile celebró el avance de su equipo | HARRY HOW / GETTY IMAGES VIA AFP

Nicolás Córdova cerró la gira de la selección chilena por Norteamérica con un triunfo 2-0 sobre México en el Los Angeles Memorial Coliseum, resultado con el que La Roja respondió después de las derrotas sufridas frente a Canadá y Estados Unidos. El conjunto sudamericano resolvió el encuentro en el segundo tiempo con anotaciones de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

El resultado permitió a Chile terminar con otra sensación una ventana internacional en la que Córdova utilizó los partidos para ampliar la cantidad de futbolistas con experiencia en la selección mayor. El entrenador destacó ese objetivo por encima de una evaluación basada únicamente en los marcadores y consideró que ante México su equipo logró sostener durante los 90 minutos el nivel competitivo que había reclamado después de caer 4-2 ante Estados Unidos.

Córdova destaca el crecimiento de los jóvenes de Chile

Al hacer una evaluación completa de la gira, Córdova reconoció que los resultados podían llevar a distintas conclusiones, pero defendió la planificación establecida por su cuerpo técnico y el espacio concedido a futbolistas que comienzan su recorrido con la selección chilena.

“Si hablamos del objetivo de ganar, obviamente no se consiguieron los mejores resultados. Pero en cuanto a la planificación de la gira, a hacer jugar a determinados jugadores y a lo que he explicado desde el inicio, seguir incrementando el número de futbolistas que puedan jugar en la selección es súper importante. Hoy hubo rendimientos muy altos de jugadores que están haciendo sus primeras armas en la selección y eso es muy positivo. Según desde qué lado lo miremos, puede ser una muy buena gira o puede ser una gira que no fue tan buena. Nosotros seguimos creyendo en lo que estamos haciendo, en el proyecto de seguir dándoles partidos a algunos jugadores que necesitan este tipo de encuentros”, explicó.

El plan de Chile para derrotar a México

El técnico también valoró la manera en que sus jugadores ejecutaron el planteamiento ante el equipo de Rafael Márquez. Chile cedió por momentos la iniciativa y buscó atacar los espacios mediante transiciones, una fórmula que terminó encontrando premio después del descanso: Maximiliano Gutiérrez abrió el marcador al minuto 54 y Vicente Pizarro amplió la diferencia al 65′. “Creo que fue un partido muy apretado. Lo planteamos de buena manera y los chicos interpretaron muy bien lo que les pedimos: generar transiciones muy rápidas. Sabíamos que ellos iban a adelantar y que tienen un buen juego posicional. Así que bien, nada más que agregar”, señaló Córdova sobre el desarrollo de un partido que permaneció sin goles durante toda la primera mitad.

“Hoy competimos los 90 minutos”: el avance que vio Córdova

Consultado sobre la evolución de Chile durante la gira, el entrenador repasó lo ocurrido anteriormente frente a Canadá y Estados Unidos. La Roja había comenzado su recorrido con una derrota 1-0 ante los canadienses y después cayó 4-2 contra Estados Unidos pese a colocarse momentáneamente 2-1 arriba en el segundo tiempo. “El primer partido es difícil de analizar con Canadá por las circunstancias de las expulsiones. Creo que al final el equipo interpretó bastante bien cuando quedamos en inferioridad numérica. El partido del otro día, lo dije, creo que competimos bastante bien hasta que nos empataron a dos. Ahí el equipo bajó absolutamente y hoy competimos durante 90 minutos, que era algo que les dije el otro día: era el salto cualitativo que teníamos que tener para poder jugar este tipo de partidos contra este tipo de rivales. Así que, en ese sentido, se dio un paso adelante, obviamente”, explicó.

Córdova reconoce el desahogo del plantel tras una semana complicada

La celebración del primer gol llamó la atención por la reacción del banquillo chileno y de los futbolistas dentro de la cancha. Córdova reconoció que el grupo había atravesado días de presión y exposición, especialmente por tratarse de un plantel con varios jugadores jóvenes que todavía comienzan a convivir con las exigencias de la selección absoluta. “En cuanto al desahogo y a todo lo que se genera cuando pasan situaciones como las que ocurrieron esta semana, obviamente ellos leen mucho más que nosotros. Muchas veces están un poco más contaminados que nosotros, que somos más grandes y ya entendemos de qué se trata esto. Hay chicos que tienen 20 años, que están recién entrando en esta órbita de la selección y claramente les cuesta un poco más asimilar este tipo de situaciones”, explicó el entrenador.

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Córdova cerró su reflexión respaldando la respuesta del plantel durante la concentración. “Siempre hemos visto al grupo súper bien trabajando, muy compenetrado. Estoy contento por el triunfo, pero sobre todo contento por ellos, porque hicieron una gira en la que se merecían llevar al menos una victoria”. El 2-0 frente a México permitió así a Chile concluir su paso por Norteamérica con el resultado que el técnico consideró acorde con el trabajo realizado durante la gira.