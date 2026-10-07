¿Era roja? Everardo López suelta manotazo a Gabriel Suazo

El jugador mexicano fue amonestado por una acción dentro del área. Los jugadores de Chile pedían que fuera expulsado

Everardo López suelta manotazo a Gabriel Suazo | Captura

El partido entre México y Chile en Los Ángeles tuvo un momento de tensión luego de un choque entre Everardo López y Gabriel Suazo, que provocó un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos durante la segunda mitad.

La acción se dio al minuto 74, durante el cobro de una falta a favor de México. Everardo López se encontraba dentro del área, a la espera del centro, cuando intentó quitarse la marca de Suazo, quien lo presionaba de cerca para impedirle tener libertad de movimiento.

El jugador mexicano quiso zafarse de la presión y, en el movimiento, soltó un manotazo que impactó en el rostro del chileno, quien de inmediato cayó al césped. La acción generó la reacción de los jugadores de Chile, quienes reclamaron al árbitro por la conducta del futbolista mexicano.

Los reclamos rápidamente se trasladaron al resto de los jugadores, por lo que los empujones se hicieron presentes mientras Suazo permanecía sobre el terreno de juego y recibía atención. La tensión aumentó durante algunos instantes, con futbolistas de ambos equipos involucrándose en los reclamos.

El árbitro tuvo que intervenir para intentar controlar la situación y evitar que el intercambio de reclamos pasara a mayores. Mientras tanto, Suazo continuaba siendo atendido en el campo después del golpe recibido en el rostro.

¡SE CALENTARON LOS ÁNIMOS! 🔥🤯 Everardo López soltó un golpe durante un forcejeo en un tiro de esquina ante Chile. El defensor mexicano reaccionó en medio del encontronazo Al final el árbitro decidió seguir con el tiro libre y no mostró la tarjeta al seleccionado mexicano El Tricolor se vive mejor a través de Claro Sports Premium en YouTube, sin anuncios ni interrupciones, ¡ÚNETE! 😉 — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

Tras la revisión de la jugada, el árbitro decidió mostrar únicamente la tarjeta amarilla a Everardo López. La decisión provocó nuevos reclamos por parte de los jugadores chilenos, quienes consideraban que la acción ameritaba la tarjeta roja para el futbolista mexicano.

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Finalmente, el encuentro pudo continuar después del momento de tensión. Sin embargo, el conato de bronca dejó un ambiente de mayor intensidad sobre el terreno de juego, con las disputas entre los jugadores de ambos equipos haciéndose cada vez más frecuentes.

A partir de ese momento, las entradas comenzaron a adquirir mayor presencia en el desarrollo del partido, mientras ambos equipos continuaban disputando cada balón. La jugada entre López y Suazo se convirtió así en uno de los momentos de mayor tensión del encuentro entre México y Chile.