Chile golpea tras los cambios de Rafa Márquez: Pizarro marca el 2-0 ante México

Una falla en defensa de Johan Vásquez le cuesta al Tri el recibir el segundo gol en la parte complementaria

Chile encontró el segundo gol frente a México en uno de los momentos más delicados para el equipo de Rafael Márquez. Vicente Pizarro apareció dentro del área para marcar el 2-0, apenas unos instantes después de que el técnico mexicano realizara cinco modificaciones de manera simultánea en busca de cambiar el rumbo del encuentro.

La acción llegó alrededor del minuto 65, cuando el Tricolor todavía intentaba acomodarse después de la modificación masiva ordenada desde el banquillo. Márquez decidió refrescar prácticamente todas las líneas del equipo con las entradas de Santiago Giménez, Johan Vásquez, Isaías Violante, Denzel García y Jorge Sánchez.

Sin embargo, Chile aprovechó de inmediato el reajuste mexicano. Darío Osorio filtró un pase preciso hacia la entrada del área, donde Pizarro encontró el espacio suficiente para atacar la pelota y quedar de frente ante Alex Padilla.

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Johan Vásquez, quien acababa de ingresar al terreno de juego, intentó cortar la acción, pero no logró interceptar el servicio y terminó en el césped, dejando abierto el camino para que el mediocampista chileno continuara hacia la portería.

Pizarro no desperdició la oportunidad. El futbolista de La Roja llegó sin marca y, ante la salida de Padilla, definió con un disparo cruzado para colocar la pelota lejos del alcance del guardameta mexicano y ampliar la diferencia a dos anotaciones.

El tanto cayó prácticamente de inmediato después de los cambios y volvió a castigar a México cuando el cuerpo técnico buscaba una reacción. El Tricolor había recibido el primer gol al minuto 54 por conducto de Maximiliano Gutiérrez y necesitaba adelantar líneas para buscar el empate.

La anotación de Pizarro llegó además justo antes de la pausa de hidratación en Los Ángeles, por lo que México se dirigió al descanso momentáneo con un escenario todavía más complicado y con la necesidad de reorganizarse tras las cinco modificaciones realizadas por Márquez.

Chile volvió así a aprovechar los espacios de la defensa mexicana y puso el 2-0 en el marcador, dejando al Tricolor contra las cuerdas en el último amistoso de esta Fecha FIFA y aumentando la presión sobre un equipo que seguía buscando su primera victoria bajo el mando de Rafael Márquez.

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