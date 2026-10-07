Rafael Márquez reconoce problemas del Tri ante Chile: “Tras el gol el equipo pierde un poco de confianza”

A pesar de un saldo negativo en su primera ventana de amistosos, el técnico confía en que se hará un buen análisis para poder mejorara en los siguientes encuentros

Rafael Márquez terminó su primera gira al frente de la Selección Mexicana con una derrota ante Chile y reconoció que uno de los principales problemas estuvo en el funcionamiento colectivo. El técnico explicó que las cargas acumuladas durante estas semanas influyeron en la elección del equipo y en el desempeño mostrado durante el partido.

“Lo que menos me gustó fue que nos costó quizás un poco más el funcionamiento. Defensivamente empezamos quizás con dudas y nos tomaron muy fácil las espaldas. Intentamos sacar el mejor equipo, sobre todo por el tema de las cargas que llevamos durante estas semanas, y se vio claramente que el funcionamiento no fue el mejor”, señaló Márquez.

El entrenador también hizo un balance de la gira y destacó que uno de los objetivos principales era observar futbolistas que no habían tenido participación previa con el representativo nacional. “Creo que por momentos el equipo mostró lo que queremos tener del equipo, tanto ofensiva como defensivamente. Nos ocupa y nos preocupa el seguir trabajando en lo defensivo y lo ofensivo, tenemos que ser más contundentes en ambas áreas”, explicó.

Márquez reconoció además que el equipo pierde confianza después de recibir un gol y relacionó esa situación con el proceso de evaluación que realizó durante estos partidos. “Sí, creo que el equipo quizás pierde un poco de confianza. Pero es gente que hemos querido ver y estamos sacando conclusiones. Ahora, para lo que sigue, sabremos exactamente qué es lo que necesitamos para un partido de mucho más nivel y exigencia”, comentó.

Sobre la falta de contundencia frente al arco y la situación de Santiago Giménez, el técnico aseguró que su prioridad es ayudar a los delanteros a conseguir mayor ritmo de juego. “Más que preocuparme me ocupa intentar ayudar a esta gente a que tenga más ritmo de partido y más minutos. En el caso de Santi, no tiene muchos años en ese equipo, por eso lo hemos querido ver y traer para darle minutos. Necesitamos de ellos y de gente que está en Europa, y no cabe la menor duda de que buscaremos para el próximo compromiso tratar de tener lo mejor en ese momento”, explicó.

Márquez señaló que la ausencia de algunos referentes también influyó en el funcionamiento defensivo y destacó el margen de crecimiento que tiene el equipo. “Nos faltó contundencia en ambas áreas, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Comparar un Mundial con partidos amistosos y con una defensa diferente a la que jugó el Mundial no tiene comparación. Son chicos que han jugado por primera vez juntos. Hay mucho margen de mejora”, afirmó.

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Finalmente, sobre lo aprendido durante la gira, agregó: “Lo importante es que vi a muchos jugadores jóvenes y a gente que necesitábamos saber cómo se comportaba. Para esto eran los partidos amistosos. Ahora tenemos más claridad en que para el próximo compromiso, que es mucho más serio, sabremos a quiénes tenemos que llevar para ese tipo de partidos”.