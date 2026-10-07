México vs Chile en vivo: marcador y minuto a minuto del partido amistoso de Fecha FIFA hoy

El Tri busca su primera victoria bajo el mando de Rafa Márquez y lo hace ante una Roja que pasa horas bajas

México vs Chile en vivo online 2026 | Claro Sports

La selección mexicana cierra este martes 6 de octubre una Fecha FIFA que ha dejado más preguntas que respuestas en el inicio del proceso de Rafael Márquez. Después de empatar 1-1 frente a Colombia y Perú, además de caer 3-0 contra Estados Unidos, el Tricolor buscará su primera victoria bajo el mando del nuevo técnico ante una selección chilena que también llega presionada por sus resultados recientes.

El partido en el Los Angeles Memorial Coliseum será además la última prueba de México antes de cambiar el enfoque hacia la Concacaf Nations League. Más allá del resultado, Márquez tendrá otra oportunidad para ajustar su cuadro, revisar variantes y medir respuestas individuales, mientras la noche tendrá también un componente especial con el homenaje preparado para Guillermo Ochoa.

¿A qué hora empieza y dónde ver el México vs Chile hoy martes 6 de octubre?

El encuentro entre México y Chile se disputará este martes 6 de octubre de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Los Angeles Memorial Coliseum.

El partido podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, donde estará disponible la transmisión completa para los usuarios con membresía activa.

Para México será el cuarto compromiso de esta etapa con Rafael Márquez en el banquillo. Después de dos empates y una derrota, el objetivo será cerrar la ventana internacional con un resultado positivo antes de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica.

¿Cómo le ha ido a México vs Chile? Antecedentes y últimos resultados

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta al 9 de diciembre de 2021, cuando México y Chile empataron 2-2 en Austin, Texas. Por La Roja anotaron Iván Morales y Pablo Parra, mientras Santiago Giménez y Jordan Silva marcaron para el conjunto mexicano.

Antes de ese encuentro, México había derrotado 3-1 a Chile en un amistoso disputado en 2019, mientras los sudamericanos se impusieron 1-0 en 2018.

Uno de los capítulos más recordados de esta rivalidad ocurrió en la Copa América Centenario de 2016, cuando Chile venció 7-0 a México en los Cuartos de Final. Días antes de ese torneo, el Tricolor había superado 1-0 al conjunto chileno en un partido amistoso.

Ahora ambos equipos vuelven a encontrarse en un escenario diferente, con procesos en reconstrucción y con la necesidad de mejorar sensaciones después de una Fecha FIFA en la que ninguno ha logrado consolidar resultados.

Alineaciones probables México vs Chile

Rafael Márquez podría modificar nuevamente su once después de la derrota frente a Estados Unidos. México llega además con bajas y ajustes dentro de la convocatoria, entre ellos la salida de Gilberto Mora por molestias físicas y la ausencia de Mateo Chávez, expulsado en el encuentro anterior.

Una posible alineación de México estaría conformada por Álex Padilla; Israel Reyes, Víctor Guzmán, Everardo López, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Orbelín Pineda.

Por Chile, el cuadro podría iniciar con Brayan Cortés; Fabián Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Agustín Arce; Darío Osorio, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

Las alineaciones oficiales serán confirmadas poco antes del inicio del partido.

¿Quién es favorito para ganar el partido amistoso de hoy? Momios y pronósticos

México aparece como favorito para quedarse con la victoria en este amistoso, aunque los momios pueden modificarse conforme se acerque el silbatazo inicial. Las líneas previas colocan al Tricolor alrededor de -188, mientras el empate se mueve cerca de +280 y una victoria de Chile ronda el +525.

El favoritismo mexicano contrasta con el rendimiento mostrado durante esta Fecha FIFA. El equipo de Márquez solo ha marcado dos goles en tres partidos y viene de sufrir su primera derrota del proceso ante Estados Unidos.

Chile tampoco llega en buen momento. La Roja perdió por la mínima ante Canadá y posteriormente cayó 4-2 frente al conjunto estadounidense, por lo que también buscará cerrar esta ventana internacional con una actuación distinta.

El escenario apunta a un partido en el que México tendrá la obligación de generar más peligro y encontrar mayor contundencia, mientras Chile intentará aprovechar los espacios y los errores que el Tricolor mostró en sus compromisos anteriores.

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