Obed Vargas pide perdón a la afición y Jorge Sánchez hace autocrítica tras la Fecha FIFA de México

El Tri cerró la Fecha FIFA con derrota y sus jugadores apuntaron a recuperar la confianza con trabajo y resultados

Jorge Sánchez y Obed Vargas piden autocrítica | Imago 7

La derrota 2-0 de México ante Chile dejó autocrítica entre los jugadores de la Selección Mexicana. Obed Vargas y Jorge Sánchez coincidieron en la necesidad de revisar lo ocurrido durante la Fecha FIFA, corregir errores y responder con resultados en los próximos compromisos.

Vargas fue uno de los futbolistas que habló para Claro Sports al término del encuentro y reconoció la frustración que dejó el resultado.

“Creo que debemos tener paciencia. Empieza un nuevo proceso, pero claro, nos quedamos con esa frustración, con ese coraje de que no dimos la cara que debemos dar, no demostramos lo que debemos demostrar a la gente de México y representarlos de la manera que debemos”, señaló.

El jugador también ofreció una disculpa a los seguidores por no conseguir la victoria. “Nos vamos con esa frustración y le pedimos perdón a la afición por no poder darle los resultados que merece”, agregó.

Tras ser cuestionado sobre la forma en que el equipo puede recuperar la conexión con los aficionados, Vargas fue directo al señalar que el camino pasa por volver a ganar. “Ganando es la única forma que podemos reconectar con la gente, es ganando y dándole resultados”, afirmó.

En lo personal, el mediocampista también habló sobre su situación antes de regresar al Atlético de Madrid, donde buscará seguir sumando minutos. “Sigo en la misma, intentando entrar en ritmo y dar lo mejor de mí para estar listo para la oportunidad que se me presente”, explicó.

Resumen, México vs Chile por Claro Sports

Además, Vargas apuntó al siguiente compromiso como una posibilidad inmediata para cambiar el rumbo. “La revancha viene pronto y hay que ganar”, dijo al referirse al duelo de noviembre ante Jamaica.

Jorge Sánchez pide aprender de la derrota

Jorge Sánchez también analizó lo ocurrido ante Chile y consideró que la Fecha FIFA debe servir para identificar qué aspectos están funcionando y cuáles necesitan corrección.

“Darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Va a haber tiempo de analizar y, bueno, no sé si está bien lo que voy a decir, pero a veces es bueno que te pase este tipo de cosas para darte cuenta de lo que estás dejando de hacer y lo que estás haciendo bien”, comentó.

El defensor insistió en que ahora cada jugador deberá regresar a su club y mantener un nivel que le permita seguir siendo considerado por la Selección Mexicana. “Hay que verlo de esa manera, hay que trabajar. Ahora nos toca regresar cada quien a sus clubes y hacer las cosas bien, porque si queremos seguir estando en esta lista, hay que hacer las cosas bien”, sostuvo.

Sánchez reconoció que la concentración dejó sensaciones distintas a las esperadas. “Enfocados, mentalizados y, como dices, darle vuelta a la página porque ha sido una Fecha FIFA un poco complicada”, añadió.

El lateral también se refirió a los jugadores jóvenes que tuvieron participación y pidió que no se dejen afectar. “Yo creo que hay mucha personalidad dentro del equipo. Todos los jóvenes que mencionas son jugadores que ya están de titulares en sus clubes, en donde aprenden cosas cada día”, explicó.

Sánchez tomó su propia experiencia como referencia para enviarles un mensaje. “Lo único que tengo que decir es no bajar los brazos. Yo creo que como jugador me he caracterizado de esa parte, que a pesar de los momentos complicados sigo luchando, sigo peleando por mí mismo, solamente por mí. Ya lo demás es extra”, indicó.

El defensor también advirtió que la exigencia aumentará y que los futbolistas deberán aprender a convivir con los cuestionamientos.

“Va a haber muchas críticas, va a ser cada día más exigente, pero de eso se trata el fútbol. Esta parte es lo bonito también del fútbol, que hay que aceptar tus críticas y también, cuando estás arriba, hay que valorarlo”, señaló.

Finalmente, Sánchez pidió mantener equilibrio ante los distintos momentos que puede atravesar un jugador. “Ni siempre estar arriba ni siempre estar abajo, siempre un término medio. Contento de una oportunidad más, lamentablemente no como lo esperábamos, pero bueno, seguir adelante”, concluyó.