Rodrigo Huescas cuenta su dolor por perderse el Mundial 2026: “Estaba tirado en la cama por la tristeza”

El mexicano habló sobre su regreso con el Copenhague, la lesión que lo alejó un año y su ilusión de volver a la selección mexicana

Rodrigo Huescas volvió a jugar con el Copenhague después de un año fuera por lesión. El regreso llegó en un amistoso ante el Hamburgo, pero el ambiente en el estadio tuvo poco de partido de preparación. Entre los aficionados que viajaron para apoyar al equipo danés se escuchó el nombre del mexicano, quien llevaba meses esperando este momento.

Viajé a Hamburgo para acompañar su regreso y, al terminar el encuentro, conversé con él para Claro Sports. Huescas habló de la alegría de volver a la cancha, de la impaciencia en la última etapa de su rehabilitación y de uno de los momentos más difíciles de este año: ver a México en el Mundial sin poder estar ahí. “Solo soñaba y anhelaba con este momento”, contó. “Siempre el primer paso es el más complicado”.

Huescas: “Estaba tirado en la cama de tristeza”

La conversación tuvo uno de sus momentos más personales cuando le pregunté cómo había vivido la Copa del Mundo. Huescas la siguió desde Dinamarca y recordó especialmente el primer partido de la selección mexicana.

“Yo estaba tirado en la cama de tristeza porque decía: ‘¿Cómo no puedo estar ahí?’”, relató.

El futbolista explicó que esa sensación fue cambiando conforme avanzó el torneo. Después de aquel primer encuentro, pudo seguir al equipo desde otro lugar: el de un aficionado que quería ver ganar a su país.

“Los demás ya lo viví como modo fan. Al final soy mexicano, mi familia también y todos queremos que a México le vaya bien”.

Rodrigo Huescas sufrió el Mundial 2026. | Imago7.

Su regreso con el Copenhague: nervios y esfuerzo

Antes del partido ante el Hamburgo, Huescas estaba tranquilo. La sensación cambió cuando vio el ambiente y se acercó al túnel de salida.

“Luego vi la atmósfera, vi el túnel y la verdad entré un poco en nerviosismo. La verdad, yo creo que después de tanto tiempo es normal”.

Durante el encuentro lo vi sumarse al ataque y regresar a defender hasta el final de su participación. Al preguntarle por esa intensidad, dejó una frase que explica cómo afrontó su vuelta:

“Al menos el esfuerzo no era negociable”.

Las ganas, sin embargo, también le habían complicado los últimos días de recuperación. Huescas contó que ya quería jugar partidos completos y que llegó a discutir con el fisioterapeuta y el preparador físico porque se sentía listo. Reconoce que le toca respetar los tiempos que marque el equipo.

“La paciencia a veces te juega un poco en contra”, explicó.

El siguiente objetivo es recuperar continuidad con el Copenhague. Huescas tiene claro que su trabajo en el club será fundamental para volver a competir por un lugar en la selección mexicana.

“He estado hablando ahí con la gente de selección”, confirmó a Claro Sports.

El mexicano explicó que han seguido su recuperación y que, después de este primer partido, deberán valorar las cargas de trabajo y los minutos para establecer un plan.

“Quiero portar la camiseta de mi selección y portarla con orgullo”, aseguró.

En Hamburgo también pudo comprobar el respaldo de su afición. Además de escuchar su nombre desde la tribuna, vi a seguidores con su número 13. Para Huescas, ese apoyo durante la lesión representa un compromiso ahora que está de vuelta.

“Recibí muchos mensajes de que esperaban verme de vuelta y ahora les debo las alegrías que prometí”.