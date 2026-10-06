Peloteando, en vivo | Martes 6 de octubre

El morning show de Claro Sports repasa la actualidad del Tri, la despedida de Messi, la NFL y una jornada marcada por el tenis internacional

Peloteando abre la jornada de este martes 6 de octubre con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. La Selección Mexicana ocupa parte de la conversación después de que Rafael Márquez respaldara a Raúl ‘Tala’ Rangel en la portería del Tri, mientras Argentina vive una jornada marcada por la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

El fútbol europeo también entra en la agenda con Zinedine Zidane, quien mantiene el invicto al frente de la selección de Francia. Desde la NFL, los Falcons se llevaron el triunfo sobre los Saints en el partido que puso punto final a la Semana 4 de la temporada.

El tenis completa el menú del programa con varias noticias: Jannik Sinner no volverá a competir durante el resto de la temporada, Novak Djokovic alcanzó el título número 102 de su carrera y Carlos Alcaraz terminó con su sequía de campeonatos al conquistar por segunda ocasión el ATP de Tokio. Sigue Peloteando y acompaña el análisis de las noticias que marcan la agenda deportiva.