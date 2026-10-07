México vs Chile: esta es la alineación confirmada de Rafael Márquez del partido amistoso

Rafa Márquez hace cambios en su once para buscar su primera victoria en esta Fecha FIFA

La Selección Mexicana enfrenta su último partido de la primera Fecha FIFA en la era de Rafael Márquez y lo hará con el objetivo de conseguir el triunfo que tanto se le ha negado. Para el duelo de este martes 6 de octubre en Los Ángeles, el estratega realizará varios cambios debido a las lesiones y bajas que se presentaron en los últimos días.

Uno de los cambios destacados será en la portería. Alex Padilla, el arquero del Athletic Club, será el encargado de cubrir la meta azteca, teniendo su debut con la selección mayor. Luego de la presencia de Oscar García y Raúl Rangel en los partidos anteriores.

Además, en la delantera será Armando González quien buscará los goles de México, los cuales son una urgencia tras lo mostrado en los partidos anteriores.

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Alineación confirmada de México para el partido amistoso con Rafa Márquez como DT

Para el partido de México ante Chile, Rafa Márquez realizará varios cambios en el once. Alex Padilla tomará la portería, la defensa tendrá el debut de Dagoberto Espinoza, quien se sumará a Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo. Mientras que La Hormiga González compartirá la delantera con Germán Berterame y Roberto Alvarado.

México: Alex Padilla, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Everardo López, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Germán Berterame, Armando González, Roberto Alvarado.

Este es el once de México ante Chile | Claro Sports

¿Dónde ver en vivo el México vs Chile, partido amistoso de Rafa Márquez?

El partido de México ante Chile se podrá seguir en vivo en Claro Sports Premium en YouTube, en punto de las 20:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Además de tener la previa y el post en la multiplataforma de Claro Sports.

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