Iván Zamorano destaca el legado de Memo Ochoa: “Es el capitán eterno de México”

Iván Zamorano habla de Memo Ochoa, el recambio de Chile y el futuro de Gilberto Mora antes del duelo ante México

Iván Zamorano alabó a Guillermo Ochoa previo al partido entre México y Chile. El exdelantero chileno habló en entrevista exclusiva para Claro Sports de la relación que mantiene con el guardameta, a quien conoció durante su paso por el América, y consideró que su trayectoria representa una referencia para el fútbol mexicano.

“Lo amo, lo amo, lo amo. Creo que es el fiel reflejo de lo que es el fútbol mexicano. Un tipo que se hizo de la nada, lo conocí con 13, 14 años ahí en Coapa. Tuve la posibilidad de compartir muchísimo con él; hasta el día de hoy hablamos mucho”, señaló.

El exjugador también recordó el proceso de Ochoa desde sus primeros años y destacó el camino que ha recorrido con la Selección Mexicana, además del reconocimiento que recibirá por su trayectoria.

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“Me cae muy de cerca todo lo que él ha conseguido con su esfuerzo, con su perseverancia, siendo un capitán eterno, creo, de la Selección Mexicana. Y en esta ciudad, en donde creo que es México puro, merece el reconocimiento y el homenaje que se le va a hacer en esta cancha”, añadió.

Zamorano también planteó que, una vez terminada su etapa como futbolista, Ochoa podría transmitir su experiencia a las siguientes generaciones.

“Ojalá que a partir de ahora él mire dónde él pueda llegar, porque todo objetivo, toda meta seguramente lo va a cumplir. Y el fútbol mexicano, a lo mejor, tener un espacio para que él esté cerca de los jóvenes, para contar su experiencia, su madurez en lo que es el éxito en el fútbol”, explicó.

Zamorano analiza el momento de Chile

Más allá del reconocimiento a Ochoa, Zamorano habló sobre el presente de la selección chilena, que enfrenta a México en un periodo de renovación. “Recambio absoluto. Creo que vivimos mucho tiempo de lo que fue nuestra generación dorada. Pasó mucho tiempo en donde pudimos competir de igual a igual con los países a nivel mundial, Copas América, llegando a finales de Copa Confederaciones”, recordó.

El exdelantero reconoció que el paso del tiempo obligó a modificar la estructura del combinado chileno. “Los jugadores se van haciendo maduros y van dejando este legado importante desde el punto de vista de lo que hicieron, pero nos faltó, a lo mejor, trabajar un poco más con los jóvenes. Entonces Nico Córdoba está cambiando todo. El promedio de edad de este equipo son 23 años”, explicó.

De acuerdo con Zamorano, el objetivo es construir un proceso con miras al siguiente ciclo mundialista. “Intentamos cambiar para hacer un trabajo a cuatro años en donde podamos nuevamente ser competitivos y poder llegar a un Mundial, que hace tres Mundiales que no vamos”, apuntó.

Sobre el encuentro ante México, consideró que ambos equipos llegan con la necesidad de encontrar resultados después de no haber ganado durante esta gira.

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“Da gusto enfrentar a México. Como chileno, tenemos recuerdos, otros no tan buenos, pero sin lugar a dudas creo que es un partido en donde se enfrentan dos equipos muy necesitados, tanto el de Rafa como el de Nico Córdoba. Son equipos que no han ganado en esta gira y en este momento yo creo que lo que más necesitan los equipos es tranquilidad y ojalá que podamos ver un gran partido”, comentó.

Gilberto Mora, otro de los nombres que sigue Zamorano

Zamorano también se refirió a Gilberto Mora y al futuro del futbolista mexicano. El chileno consideró que su desarrollo debería continuar en el extranjero para sumar experiencia dentro de su carrera. “Me dijeron que está lesionado, pero hay rumores de que lo están cuidando porque está vendido, no sé. Bueno, eso es indudable, Gilberto ya no es una sorpresa, es una realidad del fútbol mexicano, es la mayor promesa, el mayor proyecto que tiene hoy día el fútbol mexicano”, expresó.

Para el exjugador, una eventual salida hacia Europa formaría parte de ese proceso. “Me parece también para él muy importante emigrar al extranjero. Creo que es indudable que él tiene que seguir progresando, seguir adquiriendo experiencia, madurez y ahí tienen la futura bandera del equipo de México”, agregó.

Zamorano también pidió mantener los tiempos del futbolista y acompañar su crecimiento dentro de la Selección Mexicana. “Creo que es un chico también muy centrado. Cada vez que le veo alguna declaración, muy humilde, muy sencillo. Así que me alegro por él, me alegro por el fútbol mexicano haber encontrado esta joyita y que ojalá siga creciendo. No apurarlo tampoco, porque al final a veces los mexicanos se marean un poquito con tantas cosas, pero ayudarlo”, señaló.

Finalmente, consideró que el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez puede tener un papel en el proceso del jugador: “Creo que el cuerpo técnico con Rafa Márquez, Guardado, en la Selección Mexicana, lo van a cuidar muy bien”.