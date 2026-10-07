Guillermo Ochoa, previo a su homenaje con la Selección Mexicana: “Siempre me entregué al máximo, me fui en paz”

El exarquero agradeció el respaldo de la afición y explicó que ahora busca mantenerse ligado al fútbol desde otro espacio

Guillermo Ochoa está listo para reencontrarse con la Selección Mexicana, aunque esta vez lo hará desde un lugar diferente. Antes del homenaje que recibirá durante el México vs Chile, el exguardameta habló sobre el cierre de su carrera, el reconocimiento de la afición y la nueva etapa que comenzó después de dejar las canchas.

Ochoa reconoció que nunca imaginó recibir un homenaje de este tipo después de tantos años con el Tricolor. “Nunca nunca lo imaginé, nunca lo pensé ni lo soñé”, confesó en exclusiva para Claro Sports. El guardameta explicó que durante su carrera estuvo concentrado en el trabajo cotidiano y en los partidos, por lo que ahora recibe el reconocimiento como una señal de que el esfuerzo realizado tuvo un significado.

El exfutbolista también habló sobre el momento que eligió para cerrar su trayectoria. Ochoa consideró que tuvo la posibilidad de terminar su carrera con tranquilidad y sin asuntos pendientes. “El cierre que tuve fue perfecto. Es difícil poder tener un final así cuando uno es futbolista. Entonces, me fui tranquilo, me fui en paz, me fui con la conciencia bastante tranquila de saber que siempre me entregué al máximo y traté de representar a mi país y dejarlo en lo mejor posible”, explicó.

Después de más de una década como uno de los rostros del Tri, Ochoa ahora contempla continuar ligado al fútbol desde otro espacio. El exguardameta agradeció a quienes han seguido su carrera y señaló que su intención es aportar desde una posición diferente. “Ahora es otra etapa, me toca sumar desde otro lado y por supuesto seguiré pegado y unido al fútbol como lo ha sido toda mi vida”, comentó.

El canterano de las Águilas del América también dejó abierta la posibilidad de encontrar una nueva forma de participar en el fútbol, aunque aclaró que actualmente no tiene contemplado ocupar un papel específico dentro del representativo. “Creo que he encontrado la manera de ayudar desde otro ángulo y puedo sumar mucho”, señaló, al explicar que esta etapa le permitirá mantenerse cerca del deporte que ha formado parte de su vida.

El homenaje en Los Ángeles también llega cerca de una fecha que marca otro punto en su trayectoria. Al ser cuestionado sobre si todavía habrá “Don Memo” después de los 18 años vinculados con la selección, Ochoa respondió con una frase que refleja su intención de mantenerse relacionado con el futbol: “Bueno, aquí estamos. Yo creo que la gente siempre espero que me tengan en sus recuerdos, en su memoria. Les agradezco porque me lo hacen sentir en los aeropuertos, en la calle, en los estadios y pues aquí seguiremos. Yo soy gente de fútbol y sin duda Memo, “Don Memo”, por supuesto que seguirá en la agenda”, concluyó.

Los padres de Guillermo Ochoa, a mantener el apoyo a su hijo en sus futuros proyectos

Los padres de Guillermo Ochoa también se hicieron presentes en el homenaje que recibió el exguardameta antes del México vs Chile y compartieron lo que representa para ellos ver el reconocimiento que ha recibido durante su carrera. Su madre, Natalia Magaña habló de los sentimientos que genera este momento y destacó que el cariño hacia su hijo se mantiene incluso después de su retiro. “Sentimientos encontrados, pero muy agradecida por todo el amor y todos los reconocimientos, pero sobre todo el cariño que le tienen”, explicó.

Por su parte, su padre, Guillermo Ochoa Sánchez, recordó el camino que recorrió su vástago durante más de dos décadas como futbolista y señaló que la familia ya había comenzado a asumir el cierre de su etapa profesional. “Ya lo veníamos madurando y sí, ya lo tomamos como algo natural en la vida: algo empieza y todo termina”, comentó. También destacó todo lo que vivieron durante su carrera: “Fue un camino de más de 20 años de estar jugando, sufriendo, ganando y también con alegrías, y todo eso se vive muy especial, sobre todo en la portería”.

La madre de Ochoa también recordó que, al principio, la familia ni siquiera contemplaba que Guillermo pudiera convertirse en futbolista profesional. “Nunca pensamos ni que fuera a jugar profesionalmente, lo hacía como hobby, todo lo demás ya ahí se fue sumando y cuando ya te diste cuenta, ya estamos aquí”, relató. Al preguntarle por el recuerdo que conserva de su trayectoria, eligió un momento: “El Mundial de Brasil”.

Finalmente, el padre del exguardameta dejó un mensaje para su hijo en esta nueva etapa: “Lo seguimos apoyando siempre en lo que venga y lo que él emprenda, finalmente es su camino, es su vida y siempre lo vamos a apoyar”.