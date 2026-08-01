NASCAR Brasil Series: quinta ronda en vivo desde Cuiba

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La NASCAR Brasil Series disputará en Cuiabá la quinta ronda de la temporada 2026, en un evento que marcará el debut de la categoría en el Autódromo Internacional de Cuiabá. El programa se desarrollará del 29 de julio al 1 de agosto e incluirá entrenamientos, clasificación, una carrera de velocidad y actividad de categorías como la Copa Truck, la Copa HB20 y Turismo 1.4 Brasil. La jornada principal será el sábado 1 de agosto, cuando se celebrará el Night Challenge con dos carreras nocturnas. La primera comenzará a las 17:08 y tendrá una duración de 33 minutos más una vuelta, mientras que la segunda arrancará a las 17:49, después de una parada obligatoria en boxes de cinco minutos, y se disputará durante 23 minutos más una vuelta.

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