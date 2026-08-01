¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid? Fecha, horario y dónde ver en vivo el próximo partido merengue

El equipo de José Mourinho encara la recta final de la pretemporada antes del debut en LaLiga 2026-27, con dos amistosos aún por disputar

El cuadro merengue seguirá su gira europea de pretemporada | Reuters

El Real Madrid continúa con su preparación rumbo a la temporada 2026-27 bajo el mando de José Mourinho. Después de empatar ante la Fiorentina en Austria, el conjunto blanco afronta una semana clave para seguir afinando su funcionamiento colectivo antes del inicio oficial de las competencias.

El equipo madridista todavía espera la incorporación de varias de sus principales figuras tras el Mundial 2026, por lo que el estratega portugués continúa utilizando los partidos de preparación para evaluar a los nuevos fichajes y a varios futbolistas de la cantera que buscan un lugar en la plantilla.

Con dos amistosos por delante y el debut en LaLiga cada vez más cerca, el Real Madrid buscará dejar atrás las dudas mostradas en su primer examen de pretemporada y llegar en mejores condiciones al inicio de una nueva campaña.

Próximos partidos del Real Madrid: calendario de la pretemporada merengue y Liga

El siguiente compromiso del Real Madrid será el viernes 8 de agosto, cuando visite al Ferencváros en Budapest como parte de su gira de preparación. El encuentro servirá para que José Mourinho continúe dando minutos a los futbolistas que iniciaron la pretemporada y siga recuperando efectivos de cara al comienzo del curso.

Posteriormente, los merengues viajarán a Galicia para disputar el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo La Coruña el miércoles 12 de agosto, uno de los torneos amistosos con mayor tradición en el fútbol español. Cuatro días después, el domingo 16 de agosto, el Real Madrid cerrará su pretemporada enfrentando al Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, en el último ensayo antes del arranque oficial de la campaña.

El debut del conjunto blanco en LaLiga 2026-27 llegará el sábado 22 de agosto, cuando visite al Espanyol en el RCDE Stadium. Debido a que varios jugadores participaron en el Mundial 2026, el partido correspondiente a la primera jornada frente a la Real Sociedad fue aplazado y se disputará el miércoles 26 de agosto en el Santiago Bernabéu.

¿Cómo le fue al Real Madrid en su último partido amistoso? Resultados completos

El estreno público de José Mourinho en su regreso al banquillo del Real Madrid terminó con un empate 2-2 frente a la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Austria. El conjunto blanco dejó una buena imagen durante los primeros 45 minutos, aunque volvió a mostrar problemas defensivos y perdió intensidad tras el descanso.

El equipo merengue tomó el control desde el inicio y encontró recompensa rápidamente gracias a Endrick, quien abrió el marcador al minuto 12 después de una asistencia de Álvaro Carreras. Poco después, el canterano Alexis Ciria amplió la ventaja al aprovechar una gran jugada colectiva encabezada por Eduardo Camavinga, firmando el 2-0 que hacía pensar en una victoria cómoda.

Sin embargo, la Fiorentina reaccionó antes del descanso con un gol de Roberto Piccoli, resultado que cambió por completo la dinámica del encuentro. En la segunda mitad, el conjunto italiano adelantó líneas, presionó con mayor intensidad y encontró el empate mediante un potente cabezazo de Moise Kean, aprovechando las dudas defensivas del cuadro madridista.

Mourinho movió el banquillo y dio entrada a varios jóvenes, incluidos algunos debutantes con el primer equipo, pero el Real Madrid ya no logró recuperar el dominio mostrado en el arranque. El empate dejó sensaciones encontradas: por un lado destacó el rendimiento de Endrick, Alexis Ciria y algunos canteranos; por otro, evidenció que el equipo todavía necesita mejorar en defensa y recuperar a futbolistas como Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni, quienes aún no se incorporan tras disputar el Mundial 2026.

¿Quién transmite los partidos del Real Madrid en vivo y dónde ver por TV y online?

El amistoso entre Schalke 04 y Real Madrid, programado para el 16 de agosto, podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports, que ofrecerá la transmisión por televisión y plataformas digitales.

Después de la pretemporada, los partidos del Real Madrid en LaLiga podrán verse en México a través de Sky Sports e Izzi. En el caso de la UEFA Champions League, los encuentros del conjunto merengue estarán disponibles en FOX y la plataforma Max.

Además de las transmisiones en vivo, Claro Sports ofrecerá cobertura permanente del conjunto merengue con noticias, resultados, análisis, crónicas y toda la actualidad del equipo dirigido por José Mourinho a lo largo de la temporada 2026/27.

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