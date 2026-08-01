Girona vs Arsenal en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026
Sigue las acciones de este juego de preparación entre el cuadro del Girona ante el subcampeón de la Champions League
El Girona y el Arsenal se ven las caras en un duelo internacional de pretemporada que promete ser una gran fiesta futbolística. Ambas escuadras aprovechan este compromiso para repartir minutos entre sus planteles, corregir detalles y elevar la exigencia física de sus futbolistas. Un compromiso con todos los ingredientes para regalar grandes momentos dentro de la cancha. Vive las emociones de este choque completamente en vivo a través de las plataformas de Claro Sports.
¿A qué hora inicia la transmisión del Girona vs Arsenal hoy 1 de agosto?
El encuentro entre Girona y Arsenal de este 1 de agosto, válido para la pretemporada de ambos equipos, comienza en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado.
No te pierdas ningún detalle de este partido amistoso y sigue la cobertura de Claro Sports, donde encontrarás la transmisión en vivo, estadísticas al instante, el mejor análisis y los comentarios de nuestros expertos para vivir el encuentro de principio a fin.
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas
Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora
Los principales clubes del fútbol europeo comenzaron su preparación para la temporada 2026/27, y Claro Sports transmitirá en vivo una selección de los amistosos más relevantes del verano. Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Manchester United disputarán partidos que servirán para ajustar sus planteles y poner en marcha nuevos ciclos deportivos, con entrenadores como José Mourinho, Andoni Iraola, Enzo Maresca y Xabi Alonso al frente de distintos proyectos antes del inicio de la campaña.
Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas
Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas
Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas
Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)
Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas
Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas
Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas