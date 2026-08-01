Girona vs Arsenal en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Sigue las acciones de este juego de preparación entre el cuadro del Girona ante el subcampeón de la Champions League

El Girona y el Arsenal se ven las caras en un duelo internacional de pretemporada que promete ser una gran fiesta futbolística. Ambas escuadras aprovechan este compromiso para repartir minutos entre sus planteles, corregir detalles y elevar la exigencia física de sus futbolistas. Un compromiso con todos los ingredientes para regalar grandes momentos dentro de la cancha. Vive las emociones de este choque completamente en vivo a través de las plataformas de Claro Sports.

¿A qué hora inicia la transmisión del Girona vs Arsenal hoy 1 de agosto?

El encuentro entre Girona y Arsenal de este 1 de agosto, válido para la pretemporada de ambos equipos, comienza en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado.

No te pierdas ningún detalle de este partido amistoso y sigue la cobertura de Claro Sports, donde encontrarás la transmisión en vivo, estadísticas al instante, el mejor análisis y los comentarios de nuestros expertos para vivir el encuentro de principio a fin.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas

12:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:00 horas

13:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas

14:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Los principales clubes del fútbol europeo comenzaron su preparación para la temporada 2026/27, y Claro Sports transmitirá en vivo una selección de los amistosos más relevantes del verano. Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Manchester United disputarán partidos que servirán para ajustar sus planteles y poner en marcha nuevos ciclos deportivos, con entrenadores como José Mourinho, Andoni Iraola, Enzo Maresca y Xabi Alonso al frente de distintos proyectos antes del inicio de la campaña.

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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