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Real Madrid vs Fiorentina, en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Publicado por Leonardo Méndez

Disfruta en vivo online el Real Madrid vs Fiorentina, partido amistoso de este 1 de agosto en Wörthersee Stadion de Austria por Claro Sports

El Real Madrid afrontará este sábado su primer examen de pretemporada en público con un amistoso frente a la Fiorentina, en lo que también supondrá la presentación oficial del nuevo proyecto encabezado por José Mourinho. El conjunto blanco llega tras dos victorias en encuentros de preparación a puerta cerrada, aunque lo más llamativo será observar los primeros ajustes tácticos del técnico portugués y el posible estreno de los refuerzos Denzel Dumfries y el canterano Carlos Espí. Enfrente estará la Viola dirigida por Fabio Grosso, que disputará su quinto compromiso del verano tras dejar buenas sensaciones en sus anteriores amistosos y que buscará seguir afinando su funcionamiento con futbolistas como Moise Kean y David De Gea como principales referentes.

¿A qué hora inicia la transmisión del Real Madrid vs Fiorentina hoy 1 de agosto?

La pretemporada continúa con un atractivo partido entre el Real Madrid y la Fiorentina, que se disputará este 1 de agosto en el Wörthersee Stadion, en Klagenfurt, Austria. No te pierdas ningún detalle de este partido amistoso y sigue la cobertura de Claro Sports, donde encontrarás la transmisión en vivo, estadísticas al instante, el mejor análisis y los comentarios de nuestros expertos para vivir el encuentro de principio a fin.

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

La pretemporada 2026/27 de los gigantes del fútbol europeo ya está en marcha y Claro Sports ofrecerá una amplia cobertura en vivo con los principales amistosos del verano. Equipos como Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Manchester United afrontarán duelos de preparación que marcarán el inicio de nuevos proyectos deportivos, con figuras como José Mourinho, Andoni Iraola, Enzo Maresca y Xabi Alonso estrenándose en el banquillo, de cara al arranque de una nueva temporada.

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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