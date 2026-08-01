Carlos “El Pescadito” Ruiz vuelve a sacudir el fútbol guatemalteco con este mensaje

El máximo goleador histórico de la Bicolor aseguró que este podría ser el momento indicado para asumir un nuevo desafío.

Carlos Ruiz y un contundente mensaje. (Concacaf)

Carlos “El Pescadito” Ruiz volvió a pronunciarse sobre la actualidad del fútbol guatemalteco y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los aficionados. El exdelantero de la Selección de Guatemala utilizó sus redes sociales para cuestionar el momento que atraviesa el balompié del país y dejó entrever que analiza involucrarse de manera directa en la dirigencia.

Las publicaciones aparecieron poco después de la derrota de Guatemala ante México en el Premundial de Concacaf Sub-20, resultado que reavivó el debate sobre el rumbo del fútbol chapín. Para Ruiz, ese episodio representa un llamado de atención y una muestra de que es necesario impulsar cambios en la estructura deportiva.

¿Carlos Ruiz quiere ser presidente de la Fedefut?

En su mensaje, el máximo goleador histórico de la Bicolor aseguró que este podría ser el momento indicado para asumir un nuevo desafío. También expresó que una decisión de ese tipo implicaría modificar por completo su vida personal y familiar, aunque afirmó que está dispuesto a valorar esa posibilidad si considera que puede aportar al desarrollo del fútbol guatemalteco.

No es la primera vez que Ruiz habla sobre una eventual candidatura a la presidencia de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. En distintas entrevistas había explicado que, antes de dar ese paso, necesitaba construir un proyecto sólido y obtener el respaldo de las asociaciones departamentales, requisito indispensable dentro del proceso electoral.

AHORA o NUNCA. El precio para mi familia y el cambio radical de vida serán enormes, pero hay que dar el paso. Tras lo de ayer con la Sub-20, toca ir por la Federación. Esta administración acumula fracasos mientras una prensa complaciente evita la crítica. 🔜 @fedefut_oficial — Carlos Ruiz (@elpescaditoruiz) August 1, 2026

Por el momento, esa posibilidad todavía no puede concretarse. La actual administración de la Fedefut fue elegida para un período que se extenderá hasta 2027, por lo que cualquier candidatura deberá esperar la apertura del próximo proceso de elecciones establecido por la Federación.

Mientras tanto, Ruiz continúa utilizando sus plataformas para opinar sobre el presente de la Selección Nacional y del fútbol guatemalteco. En varias ocasiones ha manifestado su preocupación por los resultados obtenidos en las distintas categorías y por la necesidad de implementar una planificación de largo plazo.

Las declaraciones del exfutbolista volvieron a dividir opiniones entre los seguidores de la Bicolor. Algunos respaldaron la idea de que participe en la dirigencia, mientras que otros consideran que primero deberá presentar un proyecto concreto. Por ahora, su mensaje reabrió el debate sobre el futuro de la Fedefut y el papel que podría desempeñar una de las figuras más importantes en la historia del fútbol de Guatemala.

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