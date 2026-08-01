Alianza vs Deportes Tolima, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

Siga las emociones del juego entre los ‘Vallenatos’ y ‘Pijaos’, que le dará continuidad a la segunda fecha del torneo doméstico.

Alianza vs Tolima, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Alianza vs Tolima y dónde ver en vivo hoy, 1 de agosto de 2026?

Este compromiso, a segundo turno del sábado, tendrá su pitazo inicial a partir de las 4:05 p.m. (hora COL) con el arbitraje de Javier Villa. Si usted quiere ver el partido, estará disponible por la señal de Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Alianza vs Tolima: así salen a la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así forma Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Carlos Esparragoza, Jhair Castillo, Fabián Cantillo, Jesús Muñoz, Felipe Pardo y Cristian Vergara. DT: Camilo Ayala.

Así forma Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Homer Matínez, Kelvin Flórez, Luis Sánchez; Edward López y Luis Sandoval. DT: Sebastián Oliveros.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 2 de Liga BetPlay 2026-II? Pronósticos IA

Consultando con la inteligencia artificial, se le da una mínima ventaja al Deportes Tolima en un duelo altamente equilibrado. La razón va encaminada a que los ‘Pijaos’ suelen ser más sólidos en el bloque defensivo, además de que saben competir bien en partidos cerrados. El problema en el equipo de casa va a la poca efectividad en las opcioens de gol frente a rivales ordenados.

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