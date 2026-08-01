Inter San Carlos vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Inter San Carlos Herediano, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Inter San Carlos y Herediano se enfrentarán este domingo 2 de agosto por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez y reunirá a un recién ascendido que busca sus primeros puntos frente a uno de los principales candidatos al título. Ambos equipos intentarán sumar una victoria para fortalecer su inicio de campeonato y afrontar con confianza los próximos compromisos de la temporada.

Inter San Carlos volverá a presentarse ante su afición después de su estreno en la máxima categoría. El conjunto dirigido por Douglas Sequeira llega tras caer 3-1 frente a Cartaginés en la primera fecha, resultado que marcó su regreso a la Primera División. Ahora intentará corregir los errores mostrados en ese compromiso y aprovechar la localía para conseguir un resultado positivo frente a un rival de gran exigencia.

Herediano afronta este partido en medio de un calendario cargado que también incluye su participación en la Copa Centroamericana. El equipo de José Giacone llega con tres puntos en el campeonato luego de que se le adjudicara la victoria por resolución administrativa tras el duelo frente a Puntarenas. Con varios encuentros por disputar durante agosto, el conjunto florense buscará mantener el buen paso en el torneo local antes de iniciar una serie de compromisos que pondrán a prueba la profundidad de su plantel.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Inter San Carlos vs Herediano de la jornada 2 de la Liga de Rica?

El encuentro entre Inter San Carlos vs Herediano será el domingo 2 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio Carlos Ugalde. y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Antecedentes y últimos resultados del Inter San Carlos vs Herediano en Liga de Costa Rica

Este será el primer enfrentamiento entre Inter San Carlos y Herediano.

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