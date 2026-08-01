Osmar Olvera y Juan Celaya, en vivo Juegos Centroamericanos 2026: transmisión y resultados clavados trampolín de 3m varonil

México buscará ampliar su cosecha de medallas con dos de sus principales figuras en una prueba de alto nivel

México tendrá doble representación en la final del trampolín de 3 metros varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Osmar Olvera y Juan Celaya avanzaron con autoridad desde la ronda preliminar y buscarán subir al podio en una de las pruebas más esperadas del programa de clavados.

Los mexicanos parten como serios candidatos a las medallas, aunque deberán superar la competencia de los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales, quienes también mostraron un alto nivel en la fase clasificatoria. La definición promete una intensa batalla por el podio, con cuatro clavadistas que aspiran al título regional.

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