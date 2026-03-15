NASCAR México Series 2026, en vivo: San Luis Potosí Fecha 1

Disfruta en vivo la carrera de la NASCAR México Series desde San Luis en el inicio de la temporada por Claro Sports

La NASCAR México Series inicia su temporada con la disputa de la Fecha 1 en San Luis Potosí, punto de partida de un nuevo campeonato en el que los principales pilotos del automovilismo nacional buscarán posicionarse desde las primeras vueltas del calendario. La carrera marcará el comienzo de una campaña que, como cada año, promete competencia intensa entre equipos consolidados y nuevas figuras que intentarán abrirse paso en la categoría.

El Autódromo de San Luis Potosí será el escenario de este primer capítulo del campeonato, una pista que tradicionalmente ofrece carreras cerradas, estrategias variadas y constantes duelos en pista. Desde la clasificación hasta la bandera a cuadros, los equipos trabajarán para encontrar el mejor balance del auto y aprovechar cada oportunidad de sumar puntos importantes desde el arranque de la temporada.

Con el campeonato apenas comenzando, cada posición en la pista puede marcar diferencia en la tabla general. La Fecha 1 representa una primera prueba para pilotos y escuderías que buscan iniciar con fuerza el año, en una jornada que promete espectáculo, estrategia y emoción para los aficionados al automovilismo, en vivo a través de Claro Sports.

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