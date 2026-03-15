¡Ya son 10! Ángel Barajas conquista la gimnasia artística mundial

Publicado por Nicolás Cadena

Ángel Barajas se coronó subcampeón mundial en las barras paralelas y barra fija en Antalya, Turquía.

Ángel Barajas se coronó subcampeón mundial en las barras paralelas
Ángel Barajas, subcampeón mundial | Comité Olímpico Colombiano

Este domingo 15 de marzo, Ángel Barajas se baño en plata. El colombiano de apenas 19 años volvió a clasificar a dos finales en la cuarta parada de la Copa Mundo de Gimnasia Artística y no se fue con las manos vacías. Dos segundos lugares en las pruebas de barra fija y barras paralelas, volvieron a dejar al ‘tricolor’ en boca de todos.

La primera prueba que se llevó a cabo fue la de barras paralelas, justamente la modalidad donde en la tercera parada de la Copa Mundo, el ‘cafetero’ se había consagrado campeón mundial. Allí con una rutina de muy alto nivel y un aterrizaje magnifico, logró un puntaje de nada más y nada menos que 14.366. Ángel solo fue superado por Shinnosuke Oka, el japones registró una puntuación de 14.700.

Un par de minutos después, la prueba de barra fija tuvo lugar en Antalya, Turquía. Competencia en la que dejo un saldo de 14.966 puntos y se quedó con la medalla de plata tras una impresionante actuación. Está vez, Ángel Barajas no fue superado por un japones, sino por un taiwanés. Chia-Hung Tang logró quedarse con la medalla de oro tras obtener un puntaje de 15.200.

Ni una, ni dos: 10 medallas mundiales para Ángel Barajas

Tres medallas de bronce en 2024, dos segundos lugares en 2025, tres más en el presente año junto a un bronce y la medalla de oro conseguida en la edición 2026, son las 10 celebraciones mundiales de Ángel Barajas. Sin duda alguna, un deportista que ha nacido para conquistar la gimnasia artística.

Vale la pena recordar que, ya fue ganador de una medalla olímpica en las justas de París 2024. Con tan solo 19 años, el cucuteño ha demostrado no tener techo y tener un futuro más que prometedor. Los Ángeles 2028 prometen ser unos Juegos Olímpicos aún más consagratorios para este atleta.

No solamente es el hecho de llegar a 10 preseas mundiales a tan corta edad. También, Ángel Barajas ya sabe lo que es tener bronce, plata y oro. Un dato no menor que le da un bagaje importante, para que a ese talento innato que ha demostrado le sume experiencia y pueda sumar muchos más primeros lugares.

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