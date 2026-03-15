Resumen y resultados del 14 de marzo en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Revive la entrega de medallas en el penúltimo día de los Juegos Paralímpicos, donde el curling se llevó los reflectores en la final por equipos mixto

Revive lo más emocionante de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con los momentos que marcaron la jornada este 14 de marzo, en el penúltimo día de actividades. La justa está por finalizar, pero aún se entregaron medallas en el paraesquí alpino, paraesquí croos country, para snowboard y el curling en silla de ruedas, además de disputarse los últimos partidos en el para hockey. No te pierdas este resumen de los mejores resultados y las acciones más destacadas del 14 de marzo, con hazañas deportivas que quedarán en la memoria de todos. Disfruta de los momentos inolvidables que definieron esta jornada de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 a través de Claro Sports.

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