Estados Unidos vs Canadá, en vivo: final hockey sobre hielo Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

EE.UU. busca su quinto oro paralímpico consecutivo ante Canadá en la final del para hockey sobre hielo en la Milano Santagiulia Arena

La rivalidad más dominante del para hockey sobre hielo vivirá un nuevo capítulo en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, cuando Estados Unidos y Canadá se enfrenten por la medalla de oro este domingo 15 de marzo en la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. El duelo reunirá nuevamente a las dos selecciones que han marcado la historia reciente de esta disciplina dentro del movimiento paralímpico.

El equipo estadounidense llega a la final tras una contundente victoria por 6-1 sobre Chequia en semifinales, en un partido que se definió con una segunda mitad dominante. Declan Farmer fue la gran figura del encuentro al registrar tres goles y tres asistencias, liderando a un conjunto que disputará su quinta final paralímpica consecutiva y que busca extender una de las rachas más dominantes del deporte.

Canadá, por su parte, aseguró su lugar en la final luego de superar 4-2 a China en una semifinal más equilibrada. Los canadienses tomaron ventaja desde los primeros minutos y supieron controlar el ritmo del partido pese al intento de reacción de los asiáticos en el tercer periodo. Ahora intentarán frenar el dominio estadounidense y recuperar el oro paralímpico que no consiguen desde los Juegos de Torino 2006.

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