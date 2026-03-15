NASCAR Trucks México Series 2026, en vivo: San Luis Potosí Fecha 1

Comienza la temporada 2026 de la NASCAR Trucks México Series 2026 con una carrera que promete un mar de emociones desde el Súper Óvalo Potosino

La temporada 2026 de la NASCAR Trucks México Series arranca con una carrera que promete un auténtico mar de emociones desde el Súper Óvalo Potosino. El Autódromo de San Luis Potosí será el escenario donde pilotos experimentados y jóvenes promesas del automovilismo mexicano saldrán a la pista con un solo objetivo: comenzar el campeonato con fuerza y demostrar su talento desde la primera bandera verde.

Disfruta cada instante de esta competencia a través de la multiplataforma de Claro Sports, con la cobertura y análisis de nuestros expertos, quienes te llevarán todos los detalles de la carrera. Vale la pena recordar que el año pasado Gerardo ‘Chispa’ Rodríguez se coronó campeón de la categoría; ahora, con una temporada que inicia en marzo y se extenderá hasta noviembre, comenzará la batalla para descubrir quién tomará su lugar en lo más alto del campeonato.

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