Estados Unidos, pentacampeón del hockey paralímpico con triunfo sobre Canadá

Publicado por Claudio Landucci

Con victoria 6-2 sobre Canadá, el equipo estadounidense logró su quinto oro consecutivo y confirmó su dominio en la final paralímpica

Team USA dominó la competencia paralímpica | Reuters

Estados Unidos cerró los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con la última medalla de oro al vencer 6-2 a Canadá en la final del hockey sobre hielo. En la Milano Santagiulia Arena, el conjunto de las barras y las estrellas confirmó su dominio en la disciplina al conquistar el pentacampeonato y su tercera victoria al hilo sobre la escuadra de la hoja de maple en la final.

El marcador se abrió gracias a Jack Wallace, quien adelantó a Estados Unidos en el primer periodo y marcó el tono de un duelo intenso entre las dos potencias históricas del deporte paralímpico. Canadá respondió en el segundo periodo con el empate de Liam Hickey, quien mantuvo a su equipo en la pelea en un momento clave del encuentro.

Sin embargo, antes de llegar al segundo intermedio, Estados Unidos recuperó el control del partido. Kayden Beasley volvió a poner en ventaja al conjunto estadounidense y, poco después, Wallace firmó su segundo gol de la noche para colocar el 3-1.

En el tercer periodo, Wallace completó su actuación estelar al marcar su tercer gol del partido y firmar el hat trick que amplió la ventaja a 4-1. Canadá reaccionó nuevamente con el segundo tanto de Hickey, pero el impulso no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

Declan Farmer y Brody Roybal sentenciaron el resultado con dos anotaciones más que dejaron el definitivo 6-2 para Estados Unidos. Con ese marcador, el equipo norteamericano aseguró el quinto oro paralímpico consecutivo y el sexto en su historia dentro del para hockey sobre hielo.

La victoria también representó la tercera final consecutiva en la que Estados Unidos derrota a Canadá por el título paralímpico, tras imponerse 2-1 en PyeongChang 2018 y 5-0 en Beijing 2022. Para el conjunto canadiense fue su séptimo podio paralímpico en la disciplina y su tercera medalla de plata consecutiva, aunque su único oro sigue siendo el obtenido en Turín 2006.

El cierre del torneo dejó además a China con la medalla de bronce tras vencer 3-2 a Chequia, repitiendo el podio logrado en Beijing 2022. Con este último oro del programa, Estados Unidos terminó segundo en el medallero de Milano Cortina 2026 con 13 oros, 5 platas y 6 bronces (24 totales), solo detrás de China, que lideró con 15 oros y un total de 44 medallas. Canadá concluyó la justa con tres oros, cuatro platas y ocho bronces, mientras que Rusia, Italia y Austria completaron el top cinco del medallero paralímpico.

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