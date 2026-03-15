Daniel Felipe Martínez se sobrepone a una insólita caída y es subcampeón en la Paris-Nice

Uno de sus compañeros de equipo causó el incidente, pero el colombiano defendió su ventaja para la recta final de la fracción.

La caída de Daniel Felipe Martínez | @ParisNice

Jonas Vingegaard se impuso y logró la victoria absoluta de la Paris-Nice. La última, en un recorrido de 129 kilómetros y exigentes picos montañosos, dejó varias postales. Si bien Lenny Martínez se alzó en brazos para el epílogo de la fracción, el danés del Visma-Lease a Bike selló el título inédito en su carrera.

Martínez, el anfitrión al servicio del Bahrain-Victorious, se llevó la estocada final de esta edición con un tiempo de 3 horas, 6 minutos y 43 segundos. Vingegaard llegó a rueda del galo, mientras que Harold Tejada, el mejor de los colombianos en la jornada dominical, cruzó la meta a 7”.

Más allá de la actuación para enmarcar de Tejada, todos los reflectores se los lleva Daniel Felipe Martínez. El cafetero del Red Bull-BORA-hansgrohe se llevó el segundo puesto de la clasificación general, pero batalló contra la corriente después de un duro golpe que prendió las sirenas. Para la recta final, pudo repuntar y terminó como el escolta de Vingegaard a 4:23.

La caída que enredó los planes de Martínez

A menos de 52 kilómetros, cuando Martínez plantaba cara con otros favoritos en el epílogo de la carrera, cayó sorpresivamente. A un costado de la vía, se encontró con Alexandr Vlasov, su compañero de equipo, al punto de que involuntariamente lo mandara fuera del asfalto.

¡No, Dani! 😮



El colombiano fue embestido por uno de sus compañeros del RBH y sufrió una dura caída. 🙏



Afortunadamente pudo levantarse y volver a la ruta. ✊ pic.twitter.com/iotNebjTBY — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) March 15, 2026

Muchos ya lo daban por fuera del podio, pero Martínez se levantó y dosificó esfuerzos en aras de finalizar la carrera. Vlasov, consciente de su error, ayudó a posicionarlo. Su distancia final, en el acumulado, le permitió defender esa valiosa posición en su cuenta personal.

Flamante regreso de Martínez en la élite del ciclismo. El subcampeón del Giro de Italia, en 2024, demostró que buscará dar golpes de autoridad a lo largo de la temporada. Es su segunda vez en el podio de la competición gala, recordando que firmó tercer puesto en 2022 ante la consagración de Primoz Roglic.

Harold Tejada, en un gigante momento

El nacido en Pitalito merece su mención. Estuvo muy cerca de plantar cara por la lucha del triunfo en la octava etapa, aunque dos ‘monstruos’ como Martínez y Vingegaard lograron sacar ventaja por unos cuantos segundos. Queda en décimo lugar y repite top 10, rememorando su octavo puesto el año pasado.

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