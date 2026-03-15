Betis vs Celta en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 28
No te pierdas las acciones de este vibrante partido del fútbol español desde el Estadio La Cartuja
¿Dónde ver el Betis vs Celta en vivo? Canales de TV y streaming online
Este enfrentamiento entre el Real Betis de Álvaro Fidalgo y el Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga, lo podrás ver a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports tenemos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Betis vs Celta para la jornada 28, al momento
Todo está listo para que ambos equipos salten a la cancha, en busca de llevarse los tres puntos:
Real Betis: Pau López, Bellerín, Llorente, Bartra, Rodríguez, Roca, Fidalgo, Fornals, Antony, Ezzalzouli y Hernández.
Celta de Vigo: Radu, Starfelt, Mingueza, Rueda, Alonso, Rodríguez, Moriba, Vecino, Swedberg, Iglesias y Aspas.
¿A qué hora inicia el Betis vs Celta hoy 15 de marzo de 2026?
El encuentro entre Real Betis y Celta de Vigo se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja en punto de las 11:30 horas de la Ciudad de México. Álvaro Fidalgo y su equipo tienen la obligación de sumar tres puntos para separarse el Celta en la lucha por el quinto lugar de la tabla.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
Bienvenidos a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Betis y Celta de Vigo desde el Estadio La Cartuja, en duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga.
El Real Betis quiere mantenerse en la quinta posición del torneo, para lo que deben aprovechar su condición de local y sumar de a tres en casa ante un rival directo en esa lucha, pues el Celta se ubica en el sexto lugar con 40 puntos, sólo tres por debajo del equipo en el que milita Álvaro Fidalgo. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete grandes emociones.