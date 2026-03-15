Betis vs Celta en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 28

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Bienvenidos a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Betis y Celta de Vigo desde el Estadio La Cartuja, en duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga.

El Real Betis quiere mantenerse en la quinta posición del torneo, para lo que deben aprovechar su condición de local y sumar de a tres en casa ante un rival directo en esa lucha, pues el Celta se ubica en el sexto lugar con 40 puntos, sólo tres por debajo del equipo en el que milita Álvaro Fidalgo. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete grandes emociones.