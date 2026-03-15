Barcelona vs Sevilla en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 28
No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido del fútbol español desde la cancha del Camp Nou
¿Dónde ver el Barcelona vs Sevilla en vivo? Canales de TV y streaming online
Si quieres ver el duelo entre Barcelona y Sevilla, la transmisión para todo México estará disponible a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Barcelona vs Sevilla para la jornada 28, al momento
Todo está listo para que comience a rodar el balón en la cancha del Camp Nou y los técnicos echarán mano de sus mejores jugadores disponibles:
Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Casadó, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Ferran Torres, Marcus Rashford.
Sevilla: Odyssead Vlachodimos; César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Andrés Castrin, Gabriel Suazo; Juanlu Sánchez, Lucien Agoumé, Djibril Sow; Akor Adams, Alexis Sánchez.
¿A qué hora inicia el Barcelona vs Sevilla hoy 15 de marzo de 2026?
El partido entre Barcelona y Sevilla, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga, se llevará a cabo este domingo 15 de marzo, teniendo su silbatazo inicial a las 09:15 horas del centro de México.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
Sean todas y todos bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido entre Barcelona y Sevilla, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga, desde el Camp Nou.
El conjunto blaugrana llega como líder del campeonato y busca recuperar su ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid, que ya ganó el sábado, para lo que necesita ganar este fin de semana para no ver reducida su delantera. El equipo de Hansi Flick está en busca de su cuarta victoria al hilo en LaLiga, mientras que el Sevilla se ubica en el lugar 14 de la tabla con 31 unidades, por lo que una victoria lo ayudaría a mejorar su situación. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.