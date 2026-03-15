Barcelona vs Sevilla en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 28

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Sean todas y todos bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido entre Barcelona y Sevilla, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga, desde el Camp Nou.

El conjunto blaugrana llega como líder del campeonato y busca recuperar su ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid, que ya ganó el sábado, para lo que necesita ganar este fin de semana para no ver reducida su delantera. El equipo de Hansi Flick está en busca de su cuarta victoria al hilo en LaLiga, mientras que el Sevilla se ubica en el lugar 14 de la tabla con 31 unidades, por lo que una victoria lo ayudaría a mejorar su situación. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.