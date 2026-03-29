Internacional de Bogotá vs Junior, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: ¿quién gana el partido de hoy?

Este es uno de los partidos más trascendentales de la jornada por un lugar dentro de los parciales clasificados.

Internacional de Bogotá vs Junior, directo de la Liga.

A pesar de que estamos en fecha FIFA, el Fútbol Profesional Colombiano continúa su rumbo y ya se juega la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Uno de los compromisos más llamativos es el de Internacional de Bogotá vs Junior en la ciudad de Bogotá, el duelo que abre la jornada dominical.

Horario del partido Internacional de Bogotá vs Junior hoy 29 de marzo

El compromiso, que se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo, iniciará a las 4:10 p.m. de este domingo 29 de marzo y podrá verse a través de Win + Fútbol. Además, la plataforma Win Play tendrá la transmisión en línea, mientras que en Claro Sports ofreceremos un completo minuto a minuto del encuentro.

Alineaciones de Internacional de Bogotá vs Junior para la fecha 14, al momento

Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Kalazán Suárez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti y Kevin Parra.

Junior: Mauro Silveira; Jhómier Guerrero, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Bryan Castrillón; Cristian Barrios, Teófilo Gutiérrez y Jánnenson Sarmiento.

¿Quién transmite en vivo Internacional de Bogotá vs Junior y dónde mirar en TV y streaming?

Podrá verse por la señal de Win + Fútbol, con transmisión en línea a través de Win Play. Además, en Claro Sports ofreceremos un completo minuto a minuto del encuentro.

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