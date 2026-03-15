Rubén García Jr. abre con triunfo la temporada 2026 de NASCAR México Series

El cinco veces campeón ganó una carrera caótica en San Luis Potosí, marcada por accidentes y banderas amarillas que obligaron a terminar la prueba por tiempo.

García Jr se coronó en la carrera de casa de su equipo | Claro Sports

La temporada 2026 de NASCAR México Series arrancó este domingo en el Súper Óvalo Potosino con la disputa de “La Potosina 200”, primera fecha del calendario y una carrera que dejó claro desde el inicio que el campeonato será intenso. La jornada estuvo marcada por constantes incidentes en pista, múltiples banderas amarillas y varias detenciones que modificaron el ritmo de competencia.

En medio del caos, Rubén García Jr. logró imponerse para llevarse la victoria y comenzar el año con un resultado clave en la lucha por el campeonato. El piloto del Team GP-Canel’s supo mantenerse en la pelea durante una carrera interrumpida en varias ocasiones por accidentes y contactos entre los competidores.

La competencia estaba pactada a 200 vueltas, pero las numerosas neutralizaciones provocaron que el tiempo límite de carrera terminara definiendo el resultado. Con múltiples relanzamientos y constantes cambios en el orden, la estrategia y la paciencia jugaron un papel fundamental.

Para Rubén García Jr., el triunfo también representa un paso importante en su búsqueda de revancha dentro del campeonato. El capitalino, uno de los nombres más dominantes en la historia reciente del serial, vuelve a colocarse desde el inicio como uno de los principales contendientes al título en una temporada que además estrena formato de playoffs.

En la NASCAR Challenge Series, la victoria fue para Víctor Barrales, quien aprovechó su conocimiento de la pista para imponerse en casa y comenzar con fuerza la campaña dentro de la categoría de desarrollo. El resultado también confirmó el buen nivel competitivo de la parrilla en esta división, donde varios pilotos buscan consolidarse y dar el salto a la categoría principal.

Eloy Falcón y Rodrigo Rejón completaron el podio dentro de la México Series, acompañando a García Jr. en los tres primeros. En la Challenge Series, el podio lo completaron Mateo Girón y Regina Sirvent, quienes terminaron detrás del ganador Barrales.

La primera fecha dejó así un inicio vibrante para la temporada 2026, con una carrera impredecible que combinó velocidad, incidentes y estrategias cambiantes en el trazado potosino. El triunfo de García Jr. marca el primer golpe del año en la lucha por el campeonato en un calendario que promete grandes batallas a lo largo del país.

La actividad de NASCAR México Series continuará el próximo 29 de marzo en Tuxtla Gutiérrez, donde se disputará la segunda fecha del campeonato. Como es habitual, la competencia podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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