Mourinho suelta una frase demoledora tras el México vs Portugal: “Es un equipo del montón”

El empate de 0-0 entre la selección mexicana y Portugal en la reapertura del Estadio Azteca provocó algunas críticas por parte de Jose Mourinho

Mourinho critica a Portugal | Reuters

La selección mexicana y Portugal empataron 0-0 en la reapertura del Estadio Azteca este sábado 28 de marzo, en un encuentro que dejó más preguntas que respuestas sobre el nivel mostrado por ambos equipos. El resultado generó críticas mixtas entre aficionados y expertos, pero la opinión de José Mourinho, técnico del Benfica, acaparó los reflectores. Fiel a su estilo polémico, el estratega no dudó en calificar al equipo lusitano como “del montón”, pese a las expectativas que lo rodean de cara al próximo Mundial 2026.

El dueño de dos Champions League, José Mourinho, se mostró especialmente crítico con la forma en que Portugal manejó el partido, tras considerar que el equipo muestra debilidades cuando no está Cristiano Ronaldo, una crítica que llega a menos de 75 días para el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de que el partido se jugó a las 02:00 de la mañana en territorio portugués, Mourinho no perdió detalle de uno de los enfrentamientos más destacados de esta fecha FIFA, debido al simbolismo que tuvo con la reapertura del Estadio Azteca, recinto que será sede de la inauguración del Mundial 2026, un privilegio que tendrá por tercera ocasión en su historia.

“No son una amenaza, no dan miedo, son solo un equipo que fue presionado por México. Cuando Ronaldo está en la cancha, el rival se la piensa dos veces. Sin él, ni siquiera tienen que pensar”, declaró José Mourinho en palabras retomadas por Marca. “Quita a Cristiano Ronaldo y Portugal parece un equipo del montón. La gente dice que no deberían convocarlo. Bien, hoy no jugó y vieron el resultado”.

Cristiano Ronaldo no estuvo presente en la fecha FIFA de marzo debido a una lesión muscular en los isquiotibiales, sufrida a finales de febrero. Por precaución, el técnico de la selección portuguesa, Roberto Martínez, decidió que su estrella permaneciera con el Al Nassr para continuar con su recuperación, evitando así cualquier riesgo de empeorar su estado físico.

A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, Portugal se presentó en el Coloso de Santa Úrsula con futbolistas destacados como Vitinha, Gonçalo Ramos y João Félix. Sin embargo, el equipo lusitano apenas logró generar un par de oportunidades peligrosas frente al arco de la selección mexicana, mostrando dificultades para imponerse en el juego ofensivo sin su referente principal.

El próximo compromiso de Portugal será el martes 31 de marzo ante Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Este partido representa una de las últimas oportunidades del combinado europeo para consolidar su equipo previo al Mundial 2026, torneo en el que llegarán con la responsabilidad y expectativa de ser uno de los favoritos al título.

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