La derrota de Colombia frente a Francia encendió las alarmas a pocos meses del Mundial. El equipo sigue sin reaccionar tras la caída ante Croacia.

Once titular de Colombia contra Francia | FCF.

A pocos meses de la gran cita mundialista, la Selección Colombia volvió a dejar dudas tras caer en su amistoso de este domingo 29 de marzo frente a Francia. El conjunto europeo superó con claridad a una ‘Tricolor’ que ya venía golpeada por la reciente derrota ante Croacia, evidenciando falencias tanto en lo colectivo como en lo individual. El rendimiento encendió las alarmas y deja una pregunta inevitable en el aire: ¿hay motivos para preocuparse de cara al Mundial?

El 1×1 de Colombia ante Francia

Álvaro Montero : El arquero de Vélez Sarsfield contó con la confianza de Néstor Lorenzo, tras la derrota en el pasado amistoso ante Croacia, sin embargo, estuvo comprometido en el segundo gol y se vio inseguro en varias llegadas de Francia a su área.

: El arquero de Vélez Sarsfield contó con la confianza de Néstor Lorenzo, tras la derrota en el pasado amistoso ante Croacia, sin embargo, estuvo comprometido en el segundo gol y se vio inseguro en varias llegadas de Francia a su área. Daniel Muñoz : Intentó cubrir su banda y contó con la mala suerte de que desvió la pelota en el primer gol de la selección europea. No fue el mejor partido del jugador del Crysatal Palace.

: Intentó cubrir su banda y contó con la mala suerte de que desvió la pelota en el primer gol de la selección europea. No fue el mejor partido del jugador del Crysatal Palace. Dávinson Sánchez : Se vio quedado cuando la ofensiva de Francia decidió atacar. No se entendió con Cabal y también, tuvo muy poca comunicación con Álvaro Montero.

: Se vio quedado cuando la ofensiva de Francia decidió atacar. No se entendió con Cabal y también, tuvo muy poca comunicación con Álvaro Montero. Juan David Cabal : No resultó el experimento de Néstor Lorenzo con Cabal como defensor central. Intentó rechazar cada balón que llegó a su área, pero no se vio seguro con el poderío ofensivo de Deschamps.

: No resultó el experimento de Néstor Lorenzo con Cabal como defensor central. Intentó rechazar cada balón que llegó a su área, pero no se vio seguro con el poderío ofensivo de Deschamps. Johan Mojica : No tuvo su mejor partido, Kalulu y Akilouche lo complicaron más de una vez en su banda.

: No tuvo su mejor partido, Kalulu y Akilouche lo complicaron más de una vez en su banda. Jefferson Lerma : Asistió a Jaminton Campaz en el tanto de Colombia, sin embargo se vio muy limitado los minutos previos, sin claridad en la salida y muy poca conexión con sus compañeros.

: Asistió a Jaminton Campaz en el tanto de Colombia, sin embargo se vio muy limitado los minutos previos, sin claridad en la salida y muy poca conexión con sus compañeros. Richard Ríos : Dos partidos muy flojos para el jugador del Benfica, sin embargo, en este duelo ante Francia mostró más actitud y se vio más claro con la pelota. Estuvo involucrado en varias faltas contra la selección de Europa.

: Dos partidos muy flojos para el jugador del Benfica, sin embargo, en este duelo ante Francia mostró más actitud y se vio más claro con la pelota. Estuvo involucrado en varias faltas contra la selección de Europa. Jhon Arias: El mejor de la Selección Colombia y fue sustituido para la segunda mitad. Mostró bastante vocación ofensiva y fue el más claro con la pelota, sin embargo, en el último cuarto de cancha no encontró a su socio ideal.

El mejor de la Selección Colombia y fue sustituido para la segunda mitad. Mostró bastante vocación ofensiva y fue el más claro con la pelota, sin embargo, en el último cuarto de cancha no encontró a su socio ideal. James Rodríguez : Se nota la falta de minutos del ’10’ y la Selección es la más afectada de su poca competitividad este 2026. Le criticaron bastante la falta de ritmo en el terreno de juego.

: Se nota la falta de minutos del ’10’ y la Selección es la más afectada de su poca competitividad este 2026. Le criticaron bastante la falta de ritmo en el terreno de juego. Luis Díaz: Tuvo buenos primeros minutos, con el pasar de los minutos le costó y Francia supo marcarlo. Su mágica, la que cada ocho días se ve con el Bayern Munich, fue imposible de ver ante los ‘azules’.

Tuvo buenos primeros minutos, con el pasar de los minutos le costó y Francia supo marcarlo. Su mágica, la que cada ocho días se ve con el Bayern Munich, fue imposible de ver ante los ‘azules’. Luis Suárez: No conectó con la pelota y tuvo muy pocas opciones de rematar a la portería. Los rivales saben muy bien cómo marcar al delantero de Sporting de Lisboa.

Los que ingresaron

Gustavo Puerta : Ingresó con mucha actitud y le cambió el ritmo a Colombia que no encontraba los espacios por dónde atacar.

: Ingresó con mucha actitud y le cambió el ritmo a Colombia que no encontraba los espacios por dónde atacar. Jhon Córdoba: Tuvo muy pocas, pero la más clara, remató con pierna derecha por el piso sin poca fuerza y dejándole la pelota en las manos al guardameta francés.

Tuvo muy pocas, pero la más clara, remató con pierna derecha por el piso sin poca fuerza y dejándole la pelota en las manos al guardameta francés. Carlos Gómez: Inquietó por la izquierda. Ingresó para la segunda mitad. Estuvo muy activo en los primeros minutos, pero perdió intensidad.

Inquietó por la izquierda. Ingresó para la segunda mitad. Estuvo muy activo en los primeros minutos, pero perdió intensidad. Juan Fernando Quintero : Nuevamente, de los más activos en el medio campo y en la ofensiva. Estuvo cerca de marcar gol olímpico.

: Nuevamente, de los más activos en el medio campo y en la ofensiva. Estuvo cerca de marcar gol olímpico. Jáminton Campaz: Se acercó al área de Francia, se entendió bien con córdoba y Quintero.

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