1×1 de Colombia vs Francia: se encienden las alarmas a 74 días del Mundial
La derrota de Colombia frente a Francia encendió las alarmas a pocos meses del Mundial. El equipo sigue sin reaccionar tras la caída ante Croacia.
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A pocos meses de la gran cita mundialista, la Selección Colombia volvió a dejar dudas tras caer en su amistoso de este domingo 29 de marzo frente a Francia. El conjunto europeo superó con claridad a una ‘Tricolor’ que ya venía golpeada por la reciente derrota ante Croacia, evidenciando falencias tanto en lo colectivo como en lo individual. El rendimiento encendió las alarmas y deja una pregunta inevitable en el aire: ¿hay motivos para preocuparse de cara al Mundial?
El 1×1 de Colombia ante Francia
- Álvaro Montero: El arquero de Vélez Sarsfield contó con la confianza de Néstor Lorenzo, tras la derrota en el pasado amistoso ante Croacia, sin embargo, estuvo comprometido en el segundo gol y se vio inseguro en varias llegadas de Francia a su área.
- Daniel Muñoz: Intentó cubrir su banda y contó con la mala suerte de que desvió la pelota en el primer gol de la selección europea. No fue el mejor partido del jugador del Crysatal Palace.
- Dávinson Sánchez: Se vio quedado cuando la ofensiva de Francia decidió atacar. No se entendió con Cabal y también, tuvo muy poca comunicación con Álvaro Montero.
- Juan David Cabal: No resultó el experimento de Néstor Lorenzo con Cabal como defensor central. Intentó rechazar cada balón que llegó a su área, pero no se vio seguro con el poderío ofensivo de Deschamps.
- Johan Mojica: No tuvo su mejor partido, Kalulu y Akilouche lo complicaron más de una vez en su banda.
- Jefferson Lerma: Asistió a Jaminton Campaz en el tanto de Colombia, sin embargo se vio muy limitado los minutos previos, sin claridad en la salida y muy poca conexión con sus compañeros.
- Richard Ríos: Dos partidos muy flojos para el jugador del Benfica, sin embargo, en este duelo ante Francia mostró más actitud y se vio más claro con la pelota. Estuvo involucrado en varias faltas contra la selección de Europa.
- Jhon Arias: El mejor de la Selección Colombia y fue sustituido para la segunda mitad. Mostró bastante vocación ofensiva y fue el más claro con la pelota, sin embargo, en el último cuarto de cancha no encontró a su socio ideal.
- James Rodríguez: Se nota la falta de minutos del ’10’ y la Selección es la más afectada de su poca competitividad este 2026. Le criticaron bastante la falta de ritmo en el terreno de juego.
- Luis Díaz: Tuvo buenos primeros minutos, con el pasar de los minutos le costó y Francia supo marcarlo. Su mágica, la que cada ocho días se ve con el Bayern Munich, fue imposible de ver ante los ‘azules’.
- Luis Suárez: No conectó con la pelota y tuvo muy pocas opciones de rematar a la portería. Los rivales saben muy bien cómo marcar al delantero de Sporting de Lisboa.
Los que ingresaron
- Gustavo Puerta: Ingresó con mucha actitud y le cambió el ritmo a Colombia que no encontraba los espacios por dónde atacar.
- Jhon Córdoba: Tuvo muy pocas, pero la más clara, remató con pierna derecha por el piso sin poca fuerza y dejándole la pelota en las manos al guardameta francés.
- Carlos Gómez: Inquietó por la izquierda. Ingresó para la segunda mitad. Estuvo muy activo en los primeros minutos, pero perdió intensidad.
- Juan Fernando Quintero: Nuevamente, de los más activos en el medio campo y en la ofensiva. Estuvo cerca de marcar gol olímpico.
- Jáminton Campaz: Se acercó al área de Francia, se entendió bien con córdoba y Quintero.