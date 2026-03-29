Brasil respira previo al Mundial 2026: Vinicius Jr regresa a los entrenamientos con el ‘Scratch du Oro’

La Brasil de Vinicius Jr tiene una cita estate próximo martes 31 de marzo frente a Croacia, en una de las últimas pruebas previo al Mundial 2026

Vinicius Jr regresa con Brasil | Reuters; Winslow Townson-Imagn Images

La selección de Brasil que dirige Carlo Ancelotti puede respirar tranquila. A pesar de que Vinicius Jr parecía arrastrar molestias musculares antes del enfrentamiento programado para este martes 31 de marzo contra Croacia, todo indica que el delantero del Real Madrid estará disponible para una de las últimas citas del ‘Scratch du Oro’ antes del Mundial 2026.

La pentacampeona del mundo no pudo cerrar con saldo positivo su encuentro del pasado jueves 26 de marzo frente a Francia. Brasil cayó 1-2 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y además se generó preocupación por una posible lesión de Vinicius Jr, quien terminó el partido con problemas musculares.

Rodrygo, compañero de Vinicius Jr en el Real Madrid y en la selección, ya dio ejemplo de cómo las lesiones pueden afectar a los jugadores. El atacante no podrá disputar la competencia este verano tras sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral en la rodilla derecha, un fantasma que momentáneamente rondó sobre la verdeamarela.

La preocupación se intensificó tanto en aficionados como en medios de comunicación, quienes temían que Vinicius Jr pudiera vivir un destino similar al de Rodrygo. Sin embargo, la incertidumbre se disipó durante el fin de semana tras la última sesión de entrenamiento de la selección brasileña.

Previo al partido ante Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Vinicius Jr volvió a ejercitarse junto a sus compañeros, enviando una clara señal de que sus molestias no pasaban de un susto. A pesar de que los exámenes descartaron una lesión, la información hermética de la selección brasileña había generado dudas en la prensa especializada.

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, tendrá que decidir si le da minutos a Vinicius Jr o prefiere resguardarlo, sobre todo considerando que el jugador se enfrenta a un cierre de temporada intenso con el Real Madrid, que aún compite en la Champions League y LaLiga. La gestión de sus energías será clave para evitar riesgos innecesarios.

Por otra parte, el entrenador italiano no podrá contar ante Croacia con el lateral Wesley, del Roma, ni con el delantero Raphinha, del Barcelona, quienes también presentaron lesiones durante esta fecha FIFA. Esta será una de las últimas oportunidades para que Brasil se reúna antes del Mundial 2026 y ajustar detalles de cara a la cita mundialista.

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