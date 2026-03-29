Volta a Catalunya 2026 en directo: transmisión etapa 7, recorrido de Barcelona a Barcelona-Montjuic

Vingegaard lidera la Volta a Catalunya 2026 tras la etapa 6. La carrera se define en Montjuïc con una jornada corta y explosiva en Barcelona

La Volta a Catalunya 2026 llega a su cierre con Jonas Vingegaard como el hombre a vencer. El danés volvió a imponer condiciones en la etapa 6, con final en Queralt, y reforzó un liderato que ya había tomado en la montaña. La página oficial de la carrera lo ubica como líder de la clasificación por tiempo al final de la sexta jornada, mientras que la general difundida tras ese día lo coloca con ventaja sobre Lenny Martínez y Florian Lipowitz antes del último examen en Barcelona.

El desenlace se correrá este domingo 29 de marzo sobre una etapa 7 de 95.1 kilómetros, con salida y meta en Barcelona, en el clásico circuito de Montjuic. La organización la define como una jornada ondulada, ideal para ataques tardíos, y RTVE la tiene programada en directo por Teledeporte y RTVE Play, con arranque de la cobertura en torno a las 12:15-12:25 horas.

Etapa 7 | Recorrido desde Barcelona a Barcelona (Montjuïc) (95 km)

La última etapa parte y termina en Barcelona, pero antes de instalarse en Montjuic hace un primer viaje fuera de la ciudad. El libro de ruta oficial marca la salida neutralizada en Plaça Espanya y la salida real frente al número 191 de la Gran Via de les Corts Catalanes. Después, el pelotón toma la C-31 en dirección a Sant Boi, Viladecans, Gavà y Castelldefels, para luego regresar hacia L’Hospitalet y entrar de nuevo a Barcelona.

El punto clave aparece una vez que la carrera entra al circuito urbano de Montjuic. El primer paso por meta está marcado en el kilómetro 40.1 y, a partir de ahí, la etapa encadena siete vueltas con paso repetido por el Alt del Castell de Montjuïc, una subida puntuable de segunda categoría que aparece en los kilómetros 42.5, 50.4, 58.2, 66.1, 73.9, 81.8 y 89.7, antes de la meta definitiva en el 95.1.

Por eso el cierre de la Volta no será un simple paseo ceremonial. Aunque es una etapa corta, el trazado concentra desgaste, repechos y cambios de ritmo que suelen abrir espacio a ataques lejanos o a movimientos de corredores que todavía buscan mejorar posiciones en el podio o dentro del top 10. Además, la transmisión en RTVE Play ya aparece anunciada para la etapa final Barcelona-Barcelona, lo que confirma el foco total sobre Montjuïc para bajar el telón de la edición 105.

Volta a Catalunya 2026: clasificación de la etapa 6

Así marcha la clasificación compartida tras la sexta jornada, con Vingegaard al frente después de su victoria en Queralt. La organización lo mantiene como líder por tiempo al final del día, y la general difundida tras la etapa 6 deja al danés con renta de 1:22 sobre Lenny Martínez y de 1:30 sobre Florian Lipowitz antes del cierre en Barcelona.

Jonas Vingegaard (Dinamarca) | 0:00 Lenny Martínez (Francia) | 1:22 Florian Lipowitz (Alemania) | 1:30 Valentin Paret-Peintre (Francia) | 1:43 Remco Evenepoel (Bélgica) | 2:17 Felix Gall (Austria) | 3:17 Mattias Skjelmose (Dinamarca) | 4:11 Cian Uijtdebroeks (Bélgica) | 5:20 Matthew Riccitello (Estados Unidos) | 5:25 Richard Carapaz (Ecuador) | 5:36 Santiago Buitrago (Colombia) | 6:15 Oscar Onley (Reino Unido) | 6:18 Ben O’Connor (Australia) | 6:22 Lorenzo Fortunato (Italia) | 6:32 Mikel Landa (España) | 6:32 George Bennett (Nueva Zelanda) | 6:44 Davide Piganzoli (Italia) | 7:34 Sepp Kuss (Estados Unidos) | 8:03 Juan Pedro López (España) | 8:18 Jai Hindley (Australia) | 9:20

La general deja muy bien perfilada la lucha por el título, pero todavía abre una batalla importante por el podio y por los puestos de honor. Montjuic suele castigar a quien llega sin equipo o sin respuesta en los cambios de ritmo, así que los nombres que arrancan detrás de Vingegaard todavía tienen una última oportunidad para mover la carrera en una etapa corta, explosiva y sin demasiado margen para esconderse.

Volta a Catalunya 2026: calendario de etapas de la carrera edición 105

La edición 105 de la Volta a Catalunya se disputa del 24 al 30 de marzo de 2026, con un recorrido de siete etapas que combinan montaña, media montaña y jornadas para velocistas:

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