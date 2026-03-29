Nagelsmann prácticamente descarta a Ter Stegen para el Mundial 2026 con Alemania

El seleccionador del cuadro teutón no le cierra las puertas al portero, pero asegura que las posibilidades reales de que vaya son limitadas

Ter Stegen se aleja del Mundial tras su prolongada lesión. | @mterstegen1

Marc-André Ter Stegen enfrenta un panorama complicado rumbo al próximo Mundial. El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, no lo ha descartado de forma definitiva, pero reconoció que sus posibilidades de integrar la convocatoria son reducidas debido al tiempo que lleva fuera de actividad.

El guardameta continúa en proceso de recuperación tras la lesión sufrida a inicios de febrero durante su cesión con el Girona, en un partido ante el Oviedo. El problema en el isquiotibial de la pierna izquierda requirió intervención quirúrgica, lo que ha prolongado su ausencia de las canchas.

Nagelsmann explicó que mantiene comunicación con el jugador, aunque fue claro sobre su situación actual. “Hablamos recientemente. Siempre está dispuesto a aportar cuando puede, no solo piensa en él, también en el equipo. Por respeto no le cierro la puerta, pero sus opciones son limitadas. Lleva mucho tiempo sin jugar y necesita acelerar su recuperación”, señaló el técnico.

El estratega también dejó en claro que la portería alemana tiene roles definidos en este momento. Oliver Baumann se perfila como titular, mientras que Alexander Nübel ha asumido el papel de suplente con regularidad, mostrando un nivel que ha sido bien valorado dentro del cuerpo técnico.

De cara al amistoso ante Ghana, programado para este lunes en Stuttgart, Nagelsmann confirmó que Nübel tendrá minutos como reconocimiento a su rendimiento reciente. “No hay disputa en la portería. Es una recompensa por su trabajo y constancia. Ha dado un paso adelante en los últimos meses y cumple con lo que se espera de él”, explicó.

Alemania afronta este compromiso con estabilidad en la posición de portero, mientras Ter Stegen continúa enfocado en su rehabilitación, en busca de recuperar ritmo competitivo antes de que se defina la lista final para el torneo internacional.

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