Numia Milano vs VakifBank Istanbul, en vivo la ida de los cuartos de final de la Champions League femenil

El conjunto italiano buscará sacar ventaja en casa ante un equipo de Turquía que se mantuvo sólido durante la fase de grupos y evitó el playoff

El Numia Vero Volley Milano se prepara para enfrentar un desafío clave en los cuartos de final de la CEV Champions League femenil, donde se medirá ante el VakifBank Istanbul. Tras una actuación destacada en los playoffs, donde superaron con claridad al Olympiacos Piraeus por 3-0 (25-12, 25-18, 25-11) en el partido de vuelta, el equipo italiano llega con gran confianza. La victoria en esta serie refleja el buen momento que atraviesa el Milano, quien ahora buscará continuar su camino en el torneo.

Enfrentando a uno de los equipos más sólidos de la competencia, el VakifBank Istanbul se presenta como líder invicto del Grupo A, con un impresionante récord de 6-0, 17 puntos, y 18 sets ganados. El equipo turco es conocido por su fortaleza en cada fase de la competencia, lo que anticipa una serie exigente para el conjunto italiano. Milano buscará hacer frente a este potente rival con el objetivo de mantenerse en la lucha por el título. Los partidos de esta ronda se podrán seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde los aficionados podrán disfrutar de la emoción de este enfrentamiento de alto nivel.

