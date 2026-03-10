Resumen y resultados del 9 de marzo en los Juegos Paralimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Publicado por Juan Carlos Campos Rodríguez

Sigue lo mejor del día y las medallas de Milano Cortina en Claro Sports

Disfruta de lo mejor de Milano Cortina 2026 con los resultados y los momentos más destacados de la jornada del 9 de marzo. Desde las impresionantes actuaciones en paraesquí alpino, donde participó el mexicano Arly Velásquez, hasta los intensos partidos de parahockey y las estrategias del curling en silla de ruedas, disciplinas que mostraron la pasión, el esfuerzo y la dedicación de los atletas paralímpicos que hicieron vibrar a todo el público.

Durante la jornada del 9 de marzo, destacaron las victorias en para esquí alpino y snowboard, con oros para Jeroen Kampschreur (Súper-G sentado) y Audrey Pascual Seco (Súper-G sentado femenino). En las pruebas de velocidad, Johannes Aigner dominó en discapacidad visual y Robin Cuche en de pie, consolidando el dominio europeo. En Para Snowboard Cross, Wu Zhongwei (SB-LL1) y Emanuel Perathoner (SB-LL2) obtuvieron medallas de oro, manteniendo a China en la cima del medallero tras el tercer día de competencia.

Además, Canadá y Estados Unidos avanzaron en hockey sobre hielo, mientras que el equipo canadiense continuó invicto en curling en silla de ruedas.

