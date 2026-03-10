Laporta no pierde la cabeza por Julián Álvarez: tiene que bajar sus pretensiones para ficharlo

Si bien considera que podría encajar en el Barcelona, el club no se ‘alocará’ para intentar comprarlo

Julián Álvarez ya sabe lo que tiene que hacer para ser azulgrana. | Reuters.

Laporta sigue sin guardarse nada. Luego de una serie de declaraciones con el emblema azulgrana, Xavi Hernández, ahora el presidente del conjunto del Barcelona alzó al voz en charla con la Cadena Ser sobre un jugador que el equipo catalán ha sondeado durante los últimos mercados de fichajes, el delantero argentino Julián Álvarez. Sin embargo, contrario a lo que se podría esperar, Joan Laporta no lo aduló. El directivo no pierde la cabeza por él y asegura que tendría que cambiar varias cosas para fichar con los culés.

“Es un gran jugador que, según dicen los que saben mucho más que yo, funcionaría en el sistema del Barça. No es un jugador para hacer saltar la banca. Primero él tendría que mostrar su voluntad de venir al Barça, que es lo que queremos de todos los jugadores que nos puedan interesar, y que fuera por un precio razonable. Entonces, se podría estudiar. Pero, tal y como son sus pretensiones, están fuera de lugar”.

Además, el presidente expresó su deseo de que Robert Lewandowski continúe en el club. “Primero, porque es un jugador de gran talento, que tiene gol, que cuando sale está enchufado. Y luego porque hay otra cosa clarísima: si él quiere continuar, yo a los grandes jugadores siempre les he dado en un momento determinado como agradecimiento un año más de contrato”, el presidente subrayó el agradecimiento hacia Lewandowski por su decisión de unirse al Barcelona en un momento difícil para el club.

Rashford, en pausa y el futuro de Lamine Yamal

Respecto a Marcus Rashford, Laporta destacó su rendimiento. “Rashford está haciendo buena temporada en goles y asistencias, entendemos que ha sido una buena incorporación. Deco siempre me dice que es un jugador que siempre debe tener un defensa enganchado a él y ya aparta a uno. Creo que está haciendo muy buena temporada, y ya veremos a final de curso qué es lo que se hace”.

En cuanto al futuro de Lamine Yamal, Laporta confirmó que el club rechazó una oferta de 250 millones de euros proveniente del PSG por el joven talento. “Tuvimos una oferta formal de 250 millones por Lamine, a través de su representante y confirmada con personas del PSG. En su momento vinieron, lo explicaron de cara y dijimos que no, era un momento en el que el Barça estaba en gran dificultad”.

Con estas declaraciones, Laporta dejó claro que el futuro de varios jugadores clave sigue siendo una prioridad para el Barcelona, mientras el club enfrenta una temporada llena de desafíos y decisiones

Te puede interesar