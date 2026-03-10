Atalanta vs Bayern, en vivo el partido de ida de los octavos de la Champions League 2025-26
La serie arranca en suelo italiano y se da entre dos equipos caracterizados por sus buenas propuestas ofensivas.
¿A qué hora inicia Atalanta vs Bayern hoy, 10 de marzo de 2026?
El partido en el New Balance Arena de Bérgamo se programó para iniciar a las 9:00 p.m. locales. A partir de esto, se puede realizar el cálculo de horario para el continente americano.
- México: 2:00 p.m.
- Colombia: 3:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 4:00 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 2:00 p.m.
- Argentina: 5:00 p.m.
Alineaciones de Atalanta vs Bayern para la ida de octavos de final de la Champions League
Atalanta: Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Sulemana, Bernasconi; Pasalic, Scamacca y Zalewski.
Bayern: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Pavlovic, Kimmich, Gnabry; Olise, Jackson y Luis Díaz.
¿Dónde ver Atalanta vs Bayern en vivo? Canales de TV y streaming online
Una cadena de televisión estará transmitiendo para la mayoría de países de América, pero es necesario revisar las guías de programación disponibles en cada territorio.
- México: Fox One.
- Colombia: ESPN y Disney+.
- Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV y ViX.
- Centroamérica: ESPN y Disney+.
- Argentina: ESPN y Disney+.