Kyle Walker anuncia su retiro de la selección de Inglaterra tras 96 partidos

El británico de 35 años se despide de los ‘Three Lions’, luego de casi una década y lo hace a menos de tres meses del Mundial 2026

Kyle Walker no pudo ocultar su tristeza tras la noticia | Reuters

El defensor inglés Kyle Walker le puso fin a su carrera internacional con Inglaterra, tras 96 partidos disputados con la camiseta de los Three Lions. El futbolista de 35 años, que actualmente juega para el Burnley, comunicó su retiro este martes, cerrando una etapa de 14 años en la selección nacional en la que participó en cinco grandes torneos internacionales. Durante su carrera con Inglaterra, Walker fue subcampeón en las Eurocopas de 2021 y 2024, y participó en dos Mundiales, en 2018 y 2022.

A través de un mensaje en redes sociales, Walker expresó su orgullo por los logros alcanzados y la oportunidad de haber jugado con los mejores futbolistas del país: “Estoy triste por tomar esta decisión, pero también muy orgulloso de lo que he logrado con Inglaterra”. El defensor debutó con la selección en 2011 bajo la dirección de Fabio Capello, en un amistoso contra España, y desde entonces se consolidó como una pieza clave del equipo, especialmente durante la era de Gareth Southgate. Walker fue titular en las dos últimas Eurocopas y en los dos últimos Mundiales, dejando una huella imborrable en la historia reciente de la selección.

A pesar de sus éxitos a nivel internacional, Walker quedó fuera de la convocatoria de la selección en los últimos meses, particularmente bajo la dirección de Thomas Tuchel. Esto marcó el principio del fin de su carrera internacional, pero el jugador aceptó la realidad de no ser parte del equipo para el Mundial de 2026, con la conciencia de que su ciclo con los Three Lions había llegado a su fin.

Con una carrera que abarcó más de una década con Inglaterra, Walker fue fundamental en varias campañas clave para la selección, incluyendo las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y las finales de la Eurocopa 2021 y 2024, donde Inglaterra se quedó con el subcampeonato. A pesar de las derrotas en estas finales, el denfensor dejó claro su compromiso con el equipo y su deseo de contribuir en cada torneo que disputó.

Además de sus participaciones en torneos internacionales, fue un jugador crucial para los entrenadores que pasaron por Inglaterra. Southgate confiaba en su versatilidad y capacidad de liderazgo tanto dentro como fuera del campo, utilizándolo en diversas formaciones, incluyendo la defensa de tres, y como un jugador clave en la lucha contra grandes nombres como Kylian Mbappé en el Mundial de Qatar 2022.

Su último partido internacional fue en la derrota contra Senegal en el Mundial de 2022, donde se despidió de la selección en un contexto lleno de emociones y con la satisfacción de haber dejado una huella en cada uno de los torneos que disputó. Aunque Walker no alcanzó la cifra de los 100 partidos, su legado como uno de los mejores laterales derechos de su generación está asegurado.

Con el retiro de Kyle Walker, Inglaterra pierde a un referente que supo compaginar su velocidad y fortaleza defensiva con una impresionante capacidad de liderazgo. Ahora, el equipo deberá buscar la manera de llenar el vacío dejado por el veterano defensor, mientras que él podrá centrarse en sus nuevos retos a nivel de clubes, sin olvidar los recuerdos de su exitosa carrera internacional.

